Portuarios marchan a Gobernación para pedir la intervención de Perotti en el conflicto

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el secretario general del Supa Rosario, César Aybar, afirmó: “Estamos en la misma situación. El miércoles tuvimos una audiencia de ocho horas encabezada por la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Si bien avanzamos en muchos puntos, el único problema que no pudimos destrabar es que la empresa plantea una negociación en la que admite aceptar nuestros reclamos salariales a cambio de que firmemos un acta en la que se permita el despido de personal”.

“La empresa plantea que hubo un delito penal por parte de los trabajadores porque quemaron cubiertas en el acceso al puerto. Pero si alguien es denunciado penalmente, hasta que no se demuestre lo contrario, rige el principio de inocencia. Yo no estoy justificando nada, pero eso dice también la ley de contrato de trabajo. Hasta que no esté firme la condena no se puede despedir a nadie. Pero eso no fue así. La realidad es que la empresa en dos ocasiones (en abril y octubre) usó el mismo modus operandi. Primero despidió personal y después se sentó a negociar”, agregó Aybar.

El dirigente portuario sostuvo que “mañana es Nochebuena y ninguno de los 600 trabajadores tiene para comer. Hay una intencionalidad política del grupo Vicentin. Desde que comenzó el conflicto, el único objetivo de la empresa siempre fue despedir personal. Nunca acordaremos salarios con el despido de empleados”.

“Este viernes marcharemos a la Gobernación. Vamos a pedir la custodia de personal policial para que no haya desbordes ni ningún tipo de acción de alguna organización infiltrada generando violencia. La idea es no entorpecer el tránsito. Vamos a marchar por la calle ocupando un carril y vamos hacer una conferencia de prensa frente a Gobernación donde vamos a plantear que este conflicto dejó de ser salarial. Hay que tomar una decisión política y eso lo debe hacer el gobernador”, agregó.