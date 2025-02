La historia detrás los misteriosos pasacalles que invadieron el centro rosarino

Y estos dos últimos motivos son los que reflejan las leyendas que aparecieron colgadas sobre calle Italia. La destinataria de los mensajes es identificada en el texto como "Nenu". En cada uno de los carteles, los mensajes están destinados a alguien con ese apodo y dicen, entre otras expresiones saturadas de dulzura: “Eres el pequeño universo al que tanto admiro”, “Tal vez no estés aquí conmigo, pero en mi mente estás en cada segundo”, “Sos y serás la mujer de mi vida y te voy a amar siempre, gracias por todo lo que me hacés vivir, “Aparte de gustarme te admiro” y “Podría mirarte toda la vida”.

Todo comenzó con un mensaje por WhatsApp, donde el hombre de unos 40 años expresó su deseo de colocar en principio 20 pasacalles por Italia con los que presuntamente busca el perdón de su amada. López recordó que tras definir cuestiones técnicas y el precio total del trabajo, el cliente se presentó en su taller el miércoles con todos los detalles en cuanto al texto y en ese mismo instante pagó por todo servicio: 700 mil pesos.

“Contó que se había mandado una macana grande y que quería pedir perdón a la novia. En principio pidió que hiciéramos 20 pasacalles, de eso chateamos por WhatsApp. Y así fue que antes de ayer presentó todo y pagó, pero como le sobraba dinero pidió que fabricáramos cinco más hasta gastar todo el dinero que había traído”, recordó López.

pasacalle de amor01.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

¿Por qué colgar pasacalles sobre calle Italia?

El cliente, cuyos datos lógicamente no fueron divulgados por López, pidió que los carteles fueran colgados por calle Italia desde Presidente Quintana hasta Wheelwright, es decir un corredor de 38 cuadras o casi cuatro kilómetros de largo. Al parecer, Nenu vive en la zona sur y todos los días circula por Italia, en dirección al río, para ir a trabajar. La intención del cliente era "llenar calle Italia de pasacalles”, pero la cantidad que se fabricaron (25) hizo que los anuncios tuvieran que aparecer más espaciados. Y los pasacalles fueron colocados este jueves por la noche.

López admitió que ésta fue la primera vez que lo contrataban para fabricar esa cantidad de pasacalles. “He tenido trabajos raros. Por ejemplo, una vez me pidieron colgar un pasacalle totalmente en blanco, sin leyendas, sin nada, solo la tela blanca. También me pidieron frases alucinantes, raras, pero lindas, muchos anónimos por el Día de los Enamorados y todas esas cosas”, agregó.

pasacalle de amor03.jpg Foto: Virginia Benedetto / La Capital

López admitió que cada pasacalle tiene un costo de 39 mil pesos, pero en este caso especial, por la cantidad de carteles solicitados, se hizo un precio especial y cada tela quedó en 28 mil pesos. Finalmente, el realizador de los pasacalles opinó: “Hay ordenanza que prohíbe los pasacalles, así que les quedan poca vida a los colocados anoche. A mí no me interesa la publicidad, ni los mensajes de los pasacalles. Lo que me interesa es que en esta ciudad donde hay tanta violencia, aparezcan estos hechos en los que la gente se envía mensajes de amor o de alegría. No hay muchas noticias así por acá o notas de color”, destacó.