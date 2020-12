La Cámara Naútica de Rosario, preocupada por la falta de controles en el río

Una serie de accidentes registrados en los últimos días en la zona de islas volvió a encender el alerta en el amplio sector que componen los kayakistas, quienes desde hace algún tiempo viene reclamando por límites de velocidad y sanciones a propietarios de embarcaciones a motor que cometan actos imprudentes, además de solicitar la habilitación de carriles exclusivos.

Al ser consultado sobre si faltaban controles en el río, Pinilla fue contundente: "Sí, claro que faltan, no sé qué pasa con Prefectura. Hace unos años nos reuníamos antes del inicio de la temporada con referentes de la Prefectura, Municipalidad, de Turismo y siempre se ponía el eje en ordenar el tráfico náutico. Ahora parece que no hay interés o no se puede porque nunca más nos llamaron para estas reuniones. Yo calculo que desde hace unos cuatro años la Cámara no participa de una reunión por el tema seguridad en el río".

Pinilla comentó que incluso, con el patrocinio de la Municipalidad de Rosario, se había llegado a establecer un manual de buenas prácticas en el río. "Con eso habíamos conseguido hacer tres o cuatro pasos seguros para que los kayaks pudieran cruzar el río. Hoy, por ejemplo, la zona delimitada entre la cancha de Central y el puente a Victoria es una zona donde las lanchas andan muy rápido y hay muchos kayaks. Yo incluiría allí una zona de velocidad reducida".

Carriles exclusivos, sí

El expresidente de la Cámara fue consultado acerca de cuán efectivo podría ser la habilitación de carriles exclusivos y al respecto explicó que "tiene que ser así. En otros países, como Estados Unidos, funcionan a la perfección. Acá se pueden hacer tranquilamente. No le va a hacer mal a nadie, al contrario, van a favorecer la seguridad".

El dirigente también apuntó que durante este año "se incrementaron los siniestros en el agua" y que si bien no hay una estadística certera, "es para tener en cuenta".

"Creo que la solución es sentarse todos los actores involucrados y exponer sus necesidades y requerimientos para que se elabore un plan que regule y ordene la actividad. Tengo la esperanza de que eso suceda. Lo que pasa es que la pandemia nos ha sacado de eje a todos, pero siempre hemos tenido la predisposición de todas las partes", remató Pinilla.