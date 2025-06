Pensiones por discapacidad: comienza una nueva ronda de auditorías

Los titulares del beneficio que no pudieron asistir a los controles empezaron a recibir las cartas documentos para presentarse esta semana con la documentación médica

Mientras en la Legislatura avanza el proyecto para declarar la emergencia en discapacidad, el gobierno nacional puso en marcha en Rosario una segunda ronda de auditorías a personas que reciben pensiones no contributivas por discapacidad laboral.

De acuerdo a las consultas de pacientes que llegaron a los centros de salud de la ciudad y a las entidades del sector de la discapacidad, la mayoría de las personas convocadas a esta nueva ronda de controles son quienes no pudieron asistir a la primera auditoría _por no haber recibido la primera citación o por situaciones personales_ o quienes asistieron pero no pudieron presentar la documentación médica requerida.