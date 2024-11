Deudores alimentarios no podrán ingresar al casino y otras salas de juego de azar

>> Leer más: La Justicia rosarina ordenó bloquear las redes sociales de un padre deudor de alimentos

En declaraciones a LT8, el legislador agregó que “en caso de que el deudor no sufra de ludopatía, el Estado igual debe dar un mensaje muy claro a la comunidad y aquellos que no cumplan con sus hijos. Lo importante no es la cantidad de deudores que haya en el registro. Aunque haya uno solo, el estado debe dar un mensaje muy claro a la sociedad rosarina: si debés la cuota alimentaria a tus hijos, no podés jugarte el dinero en el casino, sufras un problema relacionado a la adicción al juego o no”, remarcó Lifschitz.

“Hay algunas leyes que imponen sanciones a deudores. Esta ordenanza viene a sumar y esperemos que se pueda implementar rápidamente y que permita desalentar una práctica que no debería ser socialmente aceptada”, subrayó el concejal.

Deudor con redes sociales bloqueadas

El tema de personas que son deudoras de cuotas alimentarias para sus hijos volvió a estar esta semana en discusión al conocerse el fallo de la Justicia de Familia de Rosario, inédito, que ordenó bloquear las redes sociales de un infractor ante los reiterados incumplimientos de esa persona pese a tener varias resoluciones judiciales que lo obligaban a transferir dinero en concepto de alimentos para sus hijos que viven con la mamá.

La jueza Gabriela Topino dispuso el bloqueo de las redes sociales para que el padre "destine su tiempo para generar los ingresos que permitan satisfacer las necesidades de sus hijos”. El hombre en cuestión es papá de dos nenes de 7 y 9 años y según se estableció en el trámite judicial ya había incumplido, ante los reiterados reclamos que hizo su ex pareja, un par de resoluciones judiciales para pagar “una deuda histórica” de alimentos.

La magistrada entonces hizo lugar al reclamo de la mujer y le impuso al deudor una inhibición de bienes (algo que ya había concretado con antelación), prohibición de ingresar a espectáculos deportivos y de renovar la licencia, además del bloqueo de las redes sociales.

A raíz de este caso, la presidenta del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Rosario, María Noel Campá, reflexionó sobre el incremento en el número de deudores de cuotas alimentarias. “Los jueces tienen que ser cada vez más creativos para sancionar a deudores de alimentos", dijo en diálogo con La Capital.

La profesional aseguró también que las causas por alimentos crecieron en forma "notable" este último año y consideró que debería considerarse como un delito grave.

El aumento de las causas por alimentos en los tribunales de familia se correlaciona en forma directa con la crisis económica y la disparada inflacionaria de este último año. "En épocas de inflación, o desfasaje de precios, crece todo lo que tenga que ver con reclamos de alimentos", explica Campá y afirma que "lamentablemente" es muy poco lo que se puede hacer para que los progenitores que no conviven con los hijos menores cumplan con la obligación de sostener su cuidado.