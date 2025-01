Ni El Calafate ni Nueva York: Cristina Kirchner está de vacaciones en un destino turístico inesperado

La expresidenta eligió un destino muy particular para pasar con su hija Florencia y su nieta

Según Noticias Monte Hermoso, la ex presidenta llegó el sábado 18 desde Bahía Blanca para alojarse en una vivienda de la zona. Alejandro Dichiara, ex intendenta de la localidad y actual presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, aclaró que no realizará actividades políticas. "La idea es que disfrute Monte Hermoso, la pase bien y pueda descansar", señaló.