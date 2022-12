el dia11.jpeg

Sigourney Weaver firma un autógrafo para los fanáticos durante el evento de alfombra azul para promocionar su última película 'Avatar: The Way of Water' en Seúl, Corea del Sur, el viernes 9 de diciembre de 2022. La película se estrenará en el país el dic. 14. (Foto AP/Ahn Young-joon)