La Capital

Firmaron el acta para hacer la ruta que unirá Venado Tuerto y San Francisco

El fin de semana anterior se firmó el acta de inicio de obra de la nueva ruta que unirá a Venado Tuerto con San Francisco, una traza pavimentada de 19,8 kilómetros, que conectará por asfalto a la localidad con la ruta nacional 33 y con la región

14 de enero 2026 · 14:00hs
Ruta de Venado Tuerto a San Francisco: “Este va a ser la primera ruta asfaltada con contribución de mejoras en la provincia

Ruta de Venado Tuerto a San Francisco: “Este va a ser la primera ruta asfaltada con contribución de mejoras en la provincia, así que gracias a ustedes que la van a tener, además de gracias a la provincia, pieza fundamental en este acceso”, amplió Di Gregorio

El fin de semana anterior se firmó el acta de inicio de obra de la nueva ruta que unirá a Venado Tuerto con San Francisco, una traza pavimentada de 19,8 kilómetros impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que permitirá conectar por asfalto a la localidad con la ruta nacional 33 y con toda la región. En la actualidad, la única vía de comunicación es de ripio hacia la ruta nacional 8, lo que históricamente provocó problemas de transitabilidad, especialmente en días de lluvia.

La rúbrica de este documento se realizó durante el acto por el 136 aniversario de la localidad encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la senadora Leticia Di Gregorio; diputados provinciales; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y el presidente comunal Nacho Freytes, entre otros.

"Un antes y un después en los 136 años de San Francisco"

Al respecto el ministro Enrico comentó: “Esta obra, que también es impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, probablemente sea la que marque un antes y después en los 136 años de la localidad. Muchas generaciones pasaron y finalmente hoy, tras pelearla y pelearla como lo hizo Ignacio Freytes desde el primer día que fue elegido presidente comunal; llegará el asfalto. A partir de la nueva ruta pavimentada San Francisco inicia una etapa de crecimiento pleno”.

En este sentido, agradeció “el compromiso y apoyo de los productores rurales que acompañarán esta obra con el nuevo sistema de contribución de mejoras que hemos implementado desde provincia para que este tipo de obras puedan realizarse. No sólo en San Francisco, también lo estamos llevando adelante en otras regiones como una alternativa para seguir ejecutando nuevas pavimentaciones de rutas”, expresó Enrico.

Por su parte Di Gregorio destacó la dimensión histórica de la obra al señalar que “esta ruta fue largamente esperada”, y remarcó que los sanfrancisquenses “saben lo que significa la emoción por este sueño ya más cerca”.

"Tienen presidente comunal que nunca se cansó de gestionarlo"

La legisladora repasó el proceso de gestión que permitió avanzar en el proyecto y puso en valor la persistencia del presidente comunal Ignacio Freytes. “Tienen un presidente comunal que nunca, nunca se cansó de gestionarlo, de pedirlo, pasaban gobernadores y él lo volvía a pedir hasta que llegó esta gestión y encontró la respuesta en nuestro ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y nuestro gobernador Maximiliano Pullaro”.

También explicó que se aprovechó el marco normativo generado por las leyes de Conectividad 100 x 100 y de Contribución de Mejoras para viabilizar la obra. “Este va a ser la primera ruta asfaltada con contribución de mejoras en la provincia, así que gracias a ustedes que la van a tener, además de gracias a la provincia, pieza fundamental en este acceso”, amplió Di Gregorio.

Según se informó, la obra posee una extensión de 19,8 kilómetros, esta semana comenzaron los trabajos previos y dentro de aproximadamente 15 días se iniciará la colocación de las primeras alcantarillas sobre la traza de la ruta 7-S: “Hoy esto empieza a cambiar y va a ser una realidad. Vamos a estar cortando la cinta en unos meses y les va a cambiar la vida, no sólo a ustedes, los habitantes de San Francisco, sino a toda la región”, cerró la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Ver comentarios

Las más leídas

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Lo último

Picante estreno de Esther Goris en MasterChef Celebrity: el inesperado cruce con Damián Betular

Picante estreno de Esther Goris en "MasterChef Celebrity": el inesperado cruce con Damián Betular

La oferta por Veliz aturde a Central, que intentará retenerlo hasta junio de este año

La oferta por Veliz aturde a Central, que intentará retenerlo hasta junio de este año

Cambios en el Régimen Informativo de Arca: se elimina la actualización automática de montos

Cambios en el Régimen Informativo de Arca: se elimina la actualización automática de montos

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Los bomberos fueron a auxiliar a la víctima cerca del mediodía después de una colisión en la colectora exterior de la autopista urbana
Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video
La Ciudad

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Ovación
Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1
Ovación

Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Colapinto regresó a la actividad con Alpine y recibió una advertencia de un expiloto de Fórmula 1

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: los hinchas las agotaron en unas horas

Central perdió un amistoso con Almirante Brown, con los tres refuerzos en cancha y el foco en Veliz

Central perdió un amistoso con Almirante Brown, con los tres refuerzos en cancha y el foco en Veliz

Policiales
Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

La Ciudad
Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video
La Ciudad

Bomberos rescataron a un perro que quedó atrapado en un desagüe: el emotivo video

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas
Ovación

Central pone a la venta las viejas luminarias del Gigante: cómo conseguirlas

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre
Economía

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente
Ovación

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas
Información General

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas

Se viralizó un video de YouTube que dura 140 años y no tiene imagen ni sonido
Información General

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido