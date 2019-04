Prometen hacer mucho barullo

Hoy es el gran día. A las 19.30, en la librería Homo Sapiens, Sarmiento 829, se presenta una nueva revista cultural rosarina. Bajo la dirección del trío integrado por Horacio Vargas, Sebastián Riestra y Perico Pérez, Barullo se propone "construir un espacio plural, donde se mezclen los géneros y las generaciones, con la calidad de los textos como única bandera: crónica, reportaje, críticas, opinión, ensayo fotográfico". La flamante publicación, que se edita exclusivamente en papel, "quiere ser el espejo de una ciudad vital, cuestionadora, intensa, única, dueña de una poderosa identidad, a partir de un elenco de colaboradores de lujo". Entre ellos, Jorge Salum, Sonia Tessa, Carolina Taffoni, Mauro Aguilar, Rubén Echagüe, Javier Núñez, Marcelo Scalona, Beatriz Vignoli, Edgardo Pérez Castillo, Horacio Çaró y Alberto Giordano. Un auténtico seleccionado de periodistas y escritores rosarinos. Pablo Feldman y Fernanda Blasco serán los encargados de presentar en sociedad a Barullo, que de acuerdo con su nombre, quiere hacer mucho ruido.

El grosero error de una ficción

"Argentina, tierra de amor y venganza" es la novela emblema de Canal 13 y mantiene un liderazgo sólido en el rating de su horario. Eso no invalida que en la trama ocurran errores a los que la audiencia está atenta. Es así que empezó a viralizarse el fragmento de una escena clave del capítulo 21 de la tira de la productora Pol-ka, titulado "Cuando la vida pende de un hilo", que fue emitido el jueves pasado. Se puede ver a Raquel (María Eugenia Suárez) ejecutar parte del plan maestro de Madama Ivonne (Andrea Frigerio) para que pueda fugarse del burdel de Samuel Trauman (Fernán Mirás). Cuando "La Polaca" está dispuesta a tirarse al río, se apoya de espaldas a la baranda de contención del puente, pero lo que se vio a continuación desencajó a los televidentes. En el siguiente plano, se ve que la China Suárez, o más bien el reemplazo por parte de un extra, no está de espaldas a la baranda y que está cayendo de frente al agua, tratándose así de un error de continuidad (factor fundamental para lograr la verosimilitud de cualquier ficción) que no pasó inadvertido para los seguidores de la tira.