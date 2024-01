En voz baja: fantasmas en un ministerio y finanzas que no estaban tan mal

Con los relatos sobre fantasmas en antiguos edificios públicos se puede hacer una enciclopedia. Es lo que en estos días se cuenta en la Gobernación sobre algo referido al edificio contiguo a la Sala Lavardén, en Mendoza al 1000, donde funciona el Ministerio de Cultura. Parece ser que al asumir la nueva gestión a los funcionarios entrantes les contaron que en una dependencia cerrada en el quinto piso estaba viviendo una persona a la que le habilitaron el lugar en la gestión previa porque desde un divorcio en la época de la pandemia no tenía dónde vivir. Nadie comprobó eso y el ex ministro de Cultura Jorge Llonch, que es planta permanente tras ser funcionario del área, lo desmintió tajantemente. Desde la Casa Gris dicen que, real o no, la historia dista de ser lo peor. Lo que es menos risueño, afirman, son los enormes agujeros en los techos del Museo del Deporte de Rosario o en el de Bellas Artes Rosa Galisteo en Santa Fe. O el caos en el subsuelo de la Lavardén, donde había dispositivos lúdicos para niños que se encontraron mal apilados en el suelo del espacio, poblado de pintadas y graffitis, algunas de una película que no fue una producción oficial pero se rodó allí. Un ámbito que quedó en total confusión, como la historia del fantasmal habitante del quinto piso.