En Rosario se espera la oficialización de la renovación del contrato de Frank Kudelka en Newell’s y de Diego Cocca en Central. Es un hecho que seguirán. Pero el primer técnico en la ciudad que ya sabe que continuará en el club es Damián Sciretta. El entrenador de Argentino continuará en la entidad de barrio Sarmiento, como en la edición de ayer adelantó Ovación, y lo hace por el peso afectivo y por la ambición de armar un proyecto que lo lleve en 2021 al ansiado retorno a la Primera C. “Voy a armar todo el plantel de cero, me entusiasma mucho la idea y cuento con el respaldo del presidente Daniel Mariatti”, le dijo a Ovación Sciretta, de 40 años y residente en Los Molinos. Es consciente de que tienen que cambiar muchas cosas, porque “soy responsable por lo que venía pasando, pero heredamos una situación muy difícil que tenemos plena confianza en revertir”.

Una cosa parece ya segura. El plantel salaíto que compitió hasta que la pandemia lo dejó ya no existirá más. Es que la vuelta a la competencia en el caso de Argentino es muy complicada para este año. “Si con suerte en setiembre se volvería a jugar, creemos que van a tratar de cerrar los campeonatos con la disputa de reducidos, por lo que hay que pensar en el 2021”, explicó Sciretta. De hecho, el vínculo con el entrenador se prolongará por todo el año próximo, mientras que los jugadores ya quedarían liberados, teniendo en cuenta que son amateur y cobran viáticos por partidos jugados.

¿Y qué pasará con ellos? "La verdad es que la experiencia fue negativa en todos los aspectos. Nunca pudimos desarrollar la idea futbolística que teníamos" “La verdad es que la experiencia fue negativa en todos los aspectos. Nunca pudimos desarrollar la idea futbolística que teníamos ni aplicar la intensidad física. El plantel era corto y no había la suficiente competencia interna, porque un grupo de entre trece o catorce jugadores sabían que eran los que jugaban. Y reconozco que también nos pudimos equivocar con las incorporaciones o en tratar de imponer esa idea, de salir jugando, de pelota contra el piso y mucha intensidad. Al segundo partido después de la pretemporada me di cuenta de que no se sentían cómodos con la propuesta y cambiamos por un esquema más defensivo”, abordó Sciretta.

Por eso, del actual plantel de Argentino seguramente quedarán muy pocos. “No creo que sigan muchos, hablaremos con todos pero la idea es armar un plantel nuevo con tiempo, porque como dije la competencia este año para el club está prácticamente terminada y mi intención es arrancar desde cero. Tendremos un trabajo arduo por delante cuando pase esta pandemia pero estoy muy contento de encarar este proyecto. Sé que podemos hacer algo importante, recuperar el hambre de gloria, rebelarse y pelear por volver a la C. Y para eso necesitamos empezar todo de nuevo”, señaló Sciretta.

Es más, Sciretta planea cambiar toda la metodología de trabajo. “Acá se venía entrenando de mañana y eso no puede ser. Hay que adaptarse a los jugadores que vengan y pensar que ellos tendrán otros trabajos para mantenerse. Por eso la idea será trabajar a última hora de la tarde y con futbolistas que puedan acomodarse bien. Eso también hay que tenerlo en cuenta”.

Por supuesto, Sciretta es consciente de las dificultades económicas que afronta un club como Argentino, que sólo tiene el recurso de los socios y el escaso aporte de la TV, en una categoría como la D donde sí es cierto que los gastos para mantener el plantel son menores pero también obra como una traba a la hora de traer jugadores. Pero no se achica y sabe que “nos va a corresponder al cuerpo técnico seducir a los jugadores que nos interesan. Que elijan Argentino antes que irse a jugar al campo y me tengo fe. Yo en estos dos años dirigí en Unión Deportiva Los Molinos y 9 de Julio de Arequito, "Conozco a los futbolistas de esa liga tan importante como la Casildense y sé que Argentino es una vidriera importante para cualquiera". conozco a los futbolistas de esa liga tan importante como la Casildense y sé que el club es una vidriera importante para cualquiera”.

En esa dirección, el entrenador albo apuntó que “tampoco es tan cierto que sea más seductor irse a jugar a las ligas del campo. Habrá dos o tres jugadores que pueden cobrar más por partido, pero el resto seguramente ganará lo mismo que en Argentino. Y a esos tenemos que convencerlos, porque son jóvenes, porque ya tienen el roce de esas ligas que son competitivas y que pueden mostrarse en el fútbol de AFA”.

Para eso Sciretta también confía: “Si nos pensamos para armar el plantel de 2021 nos anticiparemos a las ligas del campo y tendremos más chances de quedarnos con ese tipo de jugadores. El formato por temporada no le conviene a clubes como el nuestro, el anual en cambio sí”.

Y dejó claro: “Quiero un plantel competitivo y la dirigencia nos brindará todo su apoyo. Es un desafío deportivo, el de armar mi equipo y ascender”.