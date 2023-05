Las exportaciones cayeron en abril y se agranda el déficit El impacto de la sequía en la producción del agro provocó una caída de las ventas al exterior. En cambio, mejoró la balanza energética 19 de mayo 2023 · 05:10hs

La sequía golpeó duro a la producción agrícola y provocó una caída de las exportaciones.

Las exportaciones se derrumbaron un 29% en abril, como consecuencia de la caída de la producción agrícola que provocó la sequía. De esta forma, el intercambio comercial con el exterior volvió a ser deficitario, acumulando un rojo de casi u$s 1.500 millones enel primer cuatrimestre.

El intercambio comercial de abril dejó un déficit de u$s 126 millones, frente al superávit de u$s 1.454 millones de igual mes del año pasado, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el primer cuatrimestre del año cerró con un saldo negativo de u$s 1.469 millones.

En lo que hace al cuarto mes del año, las exportaciones cayeron 29% para alcanzar los u$s 5.891 millones, mientras que las importaciones retrocedieron 12,6% para sumar u$s 6.017 millones.

Las exportaciones de abril mostraron que la caída interanual de u$s 2.446 millones se debió principalmente a menores ventas de maíz en grano (u$s 536 millones), trigo (u$s 534 millones), harina y pellets de la extracción del aceite de soja (u$s 430 millones), aceite de soja en bruto (u$s 366 millones), cebada en grano (u$s 99 millones) y biodiesel y sus mezclas (u$s 90 millones), entre otras bajas.

Ventas industriales Por contrapartida, aumentaron las ventas al exterior de autos para el transporte de carga en u$s 115 millones; y los destinados a uso personal en u$s 72 millones, entre otras subas. En abril, las exportaciones netas, es decir ventas menos compras, de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja registraron un superávit de u$s 732 millones, unos u$s 1.311 millones inferior a abril del año pasado. De hecho, las exportaciones disminuyeron u$s 875 millones, mientras que las importaciones, mayormente provenientes de Paraguay y Brasil, aumentaron u$s 436 millones. En tanto, las exportaciones netas del complejo automotriz tuvieron un saldo negativo de u$s 124 millones, casi la mitad del déficit de u$s 240 millones de abril del año pasado. Esto llevó al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, a asegurar que el sector automotor es “un ejemplo de lo que se puede hacer industrialmente en el país”. En cuanto al saldo del sector de combustibles, minerales y energía reflejó un saldo positivo de u$s 10 millones en abril, revirtiendo el déficit de u$s 298 millones del año pasado. Las ventas totales de este capítulo cayeron u$s 57 millones pero las importaciones retrocedieron u$s 364 millones. En abril, el intercambio con el Mercosur registró un saldo negativo de u$s 714 millones, las exportaciones alcanzaron u$s 1.369 millones, y prácticamente no registraron variación respecto a igual mes del año anterior: el 80 % del total tuvo como destino a Brasil; 11,8% a Uruguay; 7 % a Paraguay; y 1,2% a Venezuela. Por otra parte, el directorio del Banco Central (BCRA) autorizó a aplicar el actual sistema de prefinanciación de exportaciones con garantía de ventas futuras al pago de importaciones, de manera de mitigar los efectos de la sequía y construir “un puente” para financiar unos u$s 3.000 millones hasta final de año. “El sistema que entra en vigencia permite a las empresas que actúan tanto como importadoras y exportadoras financiar la compra de insumos con sus propios proveedores o con líneas de crédito internacional, de bancos extranjeros o locales”, detalló el BCRA en un comunicado. Si bien explicaron que la habilitación del cupo para importar seguirá funcionando a través de la Sira aprobada, la idea es que las empresas tengan una alternativa para acceder a las divisas necesarias.