Para el paraguayo Velázquez, es una Copa América con sensaciones muy encontradas

El zaguero leproso Gustavo Vélázquez se volverá de Estados Unidos con sensaciones encontradas. Por un lado, no está siendo bueno el paso de la selección paraguaya por la Copa América, ya que no pudo hacer pie en un grupo muy complicado donde le tocó convivir con Brasil y Colombia, y a falta de un compromiso ya sabe que no puede seguir haciendo camino en esta exigente competencia. Y, por otro, este defensor, a los 33 años, sin tener antecedentes en el conjunto guaraní, pudo ganarse un lugar de consideración dentro de la alineación titular en los dos encuentros que lleva disputados. Un logro suyo, totalmente personal, que demuestra su determinación, su personalidad y su espíritu combativo.