Los dos Cajaraville

El pasaje Cajaraville del barrio Martin lleva esta denominación en homenaje a dos soldados de la independencia de apellido Cajaraville, Juan Eusebio y Miguel de los Santos. Hasta esta investigación no se conoce parentesco alguno ni se ha mencionado relación de actuación o participación conjunta. En general se cita a Juan Eusebio, que fue vecino de Rosario, como infante de Belgrano, y a Miguel de los Santos, bonaerense, como granadero de San Martín. Sin embargo, por breve tiempo estuvieron en un mismo ejército. Empecemos por recordar el encuentro en la posta de Algarrobo en enero de 1814, donde Belgrano entregó el mando del Ejército del Norte a San Martín. Este, no convencido de ese camino al Perú, se retiró y se instaló en Mendoza, siendo reemplazado por Rondeau. El futuro libertador dejó dos escuadrones de granaderos, estando entre ellos Miguel de los Santos quien luchó en la derrota de Sipe Sipe a fines de noviembre de 1815, que ocasionó la pérdida del Alto Perú y Rondeau debió retirarse a Jujuy. Juan Eusebio, había participado en la toma de Montevideo en junio de 1814 a las órdenes de Domingo French, regimiento que luego fue destinado a reforzar el Ejército del Norte. French lo encontró en Humahuaca en enero de 1816 en retirada tras la derrota de Sipe Sipe. En abril San Martín llamó a sus granaderos. Territorio y fechas indican que por unos meses Juan Eusebio y Miguel de los Santos estuvieron en el mismo ejército con casi la segura posibilidad de ignorarse mutuamente. Los regimientos acampan en distintos lugares y muy en particular la caballería, siempre más alejada. Cabe una aclaración para terminar, Belgrano tomó el mando por segunda vez de ese ejército en agosto, recién a partir de allí Juan Eusebio fue soldado del general.

Ernesto Del Gesso

DNI 6.019.204

Miembro de la Junta de Historia de Rosario

¿Cómo es eso, señor Moreau?

El presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados invitó al juez que instruye la causa sobre la supuesta extorsión sufrida por el empresario Etchebest por parte del falso abogado D'Alessio, pero que lo tiene apuntado al fiscal Stornelli como responsable de la operación. Es decir que el Juez Ramos Padilla, miembro del colectivo "Justicia Legítima", va a ir a dar una charla en el Congreso de la Nación, el miércoles 13 (ya confirmó su asistencia) sobre su investigación, que involucra operaciones de espionaje ilegal, una causa en la cual es "incompetente", y si no lo fuera tampoco podría emitir opinión hasta el fallo. Yo me pregunto, por qué cada situación donde interviene el diputado Moreau, termina apuntando a cualquier lado menos al lugar donde debería haber ido, ¿el Consejo de la Magistratura para qué está? ¿No es allí adonde los jueces deben reportar sus investigaciones? ¿A título de qué va a ir a exponer ante el Congreso? Una causa que, según dicen las "malas lenguas", está encabezada por la ex presidenta, con la marcada pretensión de dinamitar la "causa de los cuadernos (o fotocopias, como usted prefiera)" y a la vez dejar con las manos vacías al fiscal y al juez Bonadío. Huele raro, ¿no? Por lo menos se observan algunas incongruencias importantes.

Roque Villazán





Dignos hijos de Rosario

Recibí la orden médica de que para poder movilizarme tenía que usar una silla de ruedas. Fue grande mi dolor cuando junto a esta orden debía tener mi domicilio actualizado para pedir la silla, y mi dirección era de Roldan. Entonces comenzó mi calvario, envié cartas a este prestigioso diario criticando, protestando por la falta de humanidad, mientras trataba de abrir puertas para ver cómo solucionaba este tema. Y un "ángel" llamado Paz me escuchó, y también Gustavo me escuchó, y Julián, y entre ellos solucionaron mi problema. Me enviaron un equipo para poder hacer esa tarea en mi casa, me hicieron un nuevo DNI con mi domicilio actualizado, y de esa forma pude solucionar mi problema. Gente como ellos son dignos hijos de nuestra querida Rosario.

Martha Chimento





Controlen las luces de los vehículos

Aprovecho la oportunidad que me brinda este medio para pedir a los que efectúan tareas de inspección vehicular en las rutas, que controlen las luces de los vehículos ya que un gran porcentaje carece de la totalidad de éstas. Un vehículo sin luces en ruta es un arma mortal. Veo que en esos controles pasan vehículos sin luces o con una sola, y ni siquiera le advierten.

DNI 6.055.572