El 29 de mayo se celebró el Día del Ejército Argentino, fecha que se ha oficializado en base a la proclama a los Cuerpos Militares de Buenos Aires dada por la Primera Junta, documento presentado por el secretario de Guerra y Gobierno, Mariano Moreno, elaborada con los militares patriotas en vista de la posibilidad de un nuevo asalto a Buenos Aires por parte de los ingleses. No hubo nuevo intento, quizás porque la defensa de la ciudad ya no estaba a cargo del ejército español. Las invasiones inglesas fue uno de los muy variados acontecimientos que conformaron la coyuntura que hizo propicia la oportunidad de liberarse de la corona española en estas tierras del imperio. Este hecho fue parte de la política internacional entre potencias, una en expansión y otra en decadencia que tuvo efecto local. He aquí la diferencia con los acontecimientos europeos que anunciaban que podría haber cambios, pero sin certeza como hacerlo y si se contaba con los medios de fuerza necesaria para resistir la reacción. Tras la invasión todo quedó demostrado. Sólo tres años después se concretaba el objetivo y nacía una nueva nación. A la par del proceso político, se fue gestando un ejército que se consolidó oficialmente mediante un documento organizativo de la Junta. Y ésta y las autoridades siguientes se mantuvieron por los sacrificios de los regimientos que en conjunto formaban el ejército argentino. Fue oportuna la fecha elegida, pero el ejército había nacido en la reconquista y la defensa. Pero con una característica: casi sin uniformes, porque fue una pueblada. Fue dirigida por un primer caudillo transitorio, el francés Liniers, y secundado por otro, criollo, permanente en la nueva patria, Pueyrredón, con grado de estadista por su visión de apoyar a San Martín. Tal fue la importancia del ejército en el sostenimiento de la nación que, ya libres del enemigo español, gran parte de la oficialidad se había introducido en la dirección política de la mayoría de las provincias y lamentablemente en lucha fratricida. Pero estuvo triunfante en la guerra con Brasil. La guerra del Paraguay, fue la que sentó las bases del ejército en cuanto tal y permanente. El camino hacia el ejército institucional y moderno comenzó con la idea de Urquiza de un aula militar en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, idea que la concretó Sarmiento con la creación del Colegio Militar en 1869. En el segundo gobierno de Roca, su ministro, el sanlorencino Gral. Pablo Ricchieri, en 1901 establece el servicio militar obligatorio y en 1905 la ley orgánica del ejército.