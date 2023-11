Conoce a tu aldea

Conoce, bien a tu aldea y conocerás el mundo. Se trata, de un viejo dicho, pero de tremenda realidad, nunca tan cierto, como hoy. La globalización en que vivimos, nos hace estar conectados, las 24 horas del día, con cualquier lugar del planeta. Ahí ,es que entonces, nos damos cuenta, que salvo los idiomas, que se hablan, que son distintos, en todo el mundo, lo demás, es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, en nuestra aldea. Es decir, viviendo intensamente, todos los acontecimientos, de nuestro país, verás que son también, la sumatoria, de lo que ocurre en el mundo. Entonces, porque no empezamos, a cambiar el mundo, en que vivimos, por un mundo mejor. De manera que ,si nosotros mejoramos todo lo que se hace en nuestra aldea lo lograremos. Encendamos el fuego ardiente, de la pasión en nuestras vidas, y busquemos solo aquellos que aviven nuestras llamas. Ojalá que Dios, nos ilumine en nuestro andar.

Novak Djokovic, en el Máster de fin de año que se está llevando a cabo, al perder el saque en el inicio del tercer set, destrozó dos raquetas dando un tóxico ejemplo para la juventud que, como ídolo, lo imita. Con el mayor de los respetos estimo que resulta vergonzosa semejante actitud cuando un número uno de cualquier deporte debe ser lo suficientemente responsable, lo que implica no sólo habilidad técnica sino humildad, respeto y ejemplaridad.

Roberto A. Meneghini

Tiempo perdido

Estamos en presencia de un espectáculo humano escasamente valorado en su excepcionalidad. Advertidos que no todas las cosas excepcionales son siempre destacables. Diferimos opinando sobre “los debates presidenciales”. Un sector de la sociedad con una visión acertadamente real los denominan como, un fenómeno hipertelevisivo. Preguntando: ¿Qué hacen los medios con el debate? Y se contesta…..Es un gran negocio ¡ ¡ En un evento con un rating esperado en torno a los 40 puntos, los minutos de pausa previstos se transforman en segundos publicitarios que valen oro. Por su parte los políticos liderando organizaciones que compiten por el voto de la sociedad, experimentan y exponen ansiedades en grado superlativo. Allí en un corto lapso que no ayuda a transformar o reinventar la conducta y el léxico de una larga campaña de furcios anteriormente dichos, o renovar esperanzas ya caducas. Se proponen exhibir carencias o aciertos ante los ojos de un tribunal que finalmente decide la vida de cada uno de ellos. Resulta inútil de toda inutilidad, y todo nivel de intelectualidad les resulta escaso en comparación con la experiencia cultural y política del pueblo. Pensar que son las soluciones ideológicas las que lograrán explicar el éxito o el fracaso de cada oferta política, es fracasar. Ya que en ese tiempo televisivo, los políticos solo cuentan con su desnuda inteligencia para sobrevivir a una exhibición limitada. Luego divagando entre la continuidad o el descrédito, terminan abundando en teorías inútiles, que se resisten a ser refutadas por los hechos, cuando la necesidad propone hallar respuestas. Buscando antecedentes, incluso ancestrales, el salto evolutivo que terminó creando un cerebro flexible no lineal capaz de autoorganizarse, al menos por lo expuesto, seguirá siendo difícil de comprender.

Norberto Ivaldi