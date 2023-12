YSY A llega a Rosario con disco nuevo y un show explosivo El rapero de 25 años acaba de lanzar "El after del after", un álbum de música electrónica, y lo presenta el miércoles 6 en la ex Rural Por Morena Pardo 4 de diciembre 2023 · 05:36hs

YSY A se presenta el 6 de diciembre en la ex Rural, como parte de la gira de presentación de su reciente disco "El after del after"

YSY A no es uno más de la generación de raperos que cambió el ADN de la escena musical argentina. A los trece años, descubrió la cultura hip hop, se enamoró de la rima y gestó una de las principales cunas del freestyle en el país en su barrio de Caballito: la competencia El Quinto Escalón, donde surgieron algunos de los artistas que hoy son furor a nivel internacional, como Wos, Duki, Acru, Trueno o él mismo. A los veinticinco, acaba de sacar su sexto disco solista, “El after del after”, donde se anima a incursionar en la música electrónica. En Rosario, lo presenta el miércoles 6 de diciembre, a las 20, en el predio de la ex Rural, en lo que promete ser un show explosivo.

El nombre artístico de Alejo Nahuel Acosta surgió a partir de unos amigos, que lo bautizaron en referencia a Eazy-E, uno de los pioneros del gangsta rap en Estados Unidos y miembro de la icónica banda N.W.A. Sin embargo, la trayectoria es tan larga en la joven vida del rapero oriundo de Buenos Aires, que es difícil imaginar un Alejo antes de YSY A.

Desde 2018, cada 11/11 lanza un nuevo disco solista de forma independiente, bajo su propio sello Sponsor Dios. En ellos, YSY va desafiando progresivamente los límites sobre los cuales construir rimas infalibles, contar historias e invitar al agite. Este año, sacó “El after del after”, el sexto consecutivo en esa misma fecha, y el primero donde explora la música electrónica a pleno. Acompañado por Oniria, productor que lo acompaña hace tiempo, dieron forma a once temas que no dan tregua y construyen una rave de principio a fin.

“Para mí es mi disco más disruptivo hasta la fecha porque es el primero donde no metí ni un trap, que es lo que hice toda mi carrera. Siento que también es un disco que se va a entender más con el tiempo”, asegura YSY en diálogo con La Capital. En este sentido, el artista se afirma en su búsqueda de innovación constante y no se rinde ante la comodidad de lo que “funciona” según los algoritmos, el mercado, o su propio recorrido.

4 - YSY A FT DUKI - NO DA MAS (PROD. ONIRIA FT. YESAN) “Nosotros tratamos siempre de sacar la foto de las cosas que vivimos y hacerlas música. Yo tenía mil historias para contar de lo que íbamos viviendo y Oniria, que es muy conocedor de la música electrónica, tenía toda la data en la cabeza y la iba bajando a las pistas”, cuenta el rapero, que más que nunca dejó demostrado que se le anima a cualquier beat. En el sonido de “El after del after”, el techno aparece con firmeza a la vez que incorpora otras corrientes de la electrónica con distintos niveles de crudeza como el drum and bass, el UK Garage, el jersey club y subgéneros del house. Este viaje musical, según relata YSY, estuvo influenciado por el viaje literal durante el cual se grabó el disco: la gira europea que ocupó varios meses del 2023 del rapero. “Sabía que este año tenía poco tiempo en Argentina porque iba a estar mucho de gira. Así que ni la dudamos, nos fuimos con el estudio portátil para allá, cargamos todos los equipos y grabamos por toda Europa, en España, en Berlín, en Ibiza, Copenhague. Entonces se conectó mucho la idea que traíamos nosotros de hacer un disco de electrónica con la identidad musical de las ciudades, íbamos sacando inspiración de todos lados. En un mes y medio grabamos todo”, detalla YSY. 2 - YSY A FT QUEVEDO - LUGARES QUE LLEGO (PROD. ONIRIA) El modo nómade de producción no impidió sino que propició la incorporación de invitados como el español Quevedo, Duki, Lara21k, el chileno Jere Klein, entre otros. “Al ser un disco así era especial a quienes les podía escribir para que se sumen, tenía que ser gente con un estilo muy particular y muy bueno como para poder subirse a estos géneros. Eso fue lo primero que tuve en cuenta con cada uno de los invitados. Y la verdad estoy muy feliz con el resultado, todos se destacaron un montón”, subraya el rapero sobre los colegas que participaron de “El after del after”. Si hay un sello personal en YSY además de la experimentación, es la manija. Sus recitales tienen su propia mitología de aguante: se dice que durante sus presentaciones, la gente salta tanto que genera pequeños temblores en las cercanías del lugar. De ahí surgió el nombre del álbum que saldría en noviembre de ese año, “YSYSMO”, antecesor director del lanzamiento reciente. Por eso, la expectativa para las fechas de presentación de “El after del after” es alta. La gira empezó incluso antes de la salida del disco: el 8 de noviembre hizo una pre escucha en vivo ante un Luna Park repleto. Después de su paso por Rosario, estará en Córdoba y Montevideo, y cerrará el 17 de diciembre con su primer show en un estadio: la cancha de Huracán.

5 - YSY A - COPENHAGUE (PROD. ONIRIA) “Es un sueño enorme. Me genera mucha ansiedad porque es algo muy lindo que tengo muchas ganas de vivir, y a la vez es una consagración de tantos años que vengo esforzándome. Es soñar, soñar, soñar y de repente es muy loco que sueños tan grandes te queden tan cerca. También lo vivo con mucha responsabilidad, soy muy consciente de la ciudad en la que vivo, de los recitales que ha tenido, así que quiero dar lo mejor de mí para aportar mi granito de arena a esa historia tan rica”, asegura YSY sobre su debut en un recinto de esas características. Según anticipa, el show de esta gira contiene un poco de cada parte de su carrera, que además de los seis trabajos discográficos solistas contiene otro tanto de singles y el álbum “Tu dúo favorito”, el cual lanzó en septiembre junto a Bhavi. “En este tour nuevo vamos a tocar todo el disco, y obviamente un montón de clásicos más para que sea una bomba y pase por toda mi música. A la hora de elegir las canciones, intento que quede repartido entre todos los discos que tengo porque sé que la gente que me viene a ver en vivo es gente que me sigue de toda mi carrera y que conoce todo mi historial”, afirma el rapero “También trato de pensar de que si en una ciudad ya toqué ciertos temas el año pasado, vuelvo y les renuevo el stock para que puedan tener una experiencia nueva y no sea siempre lo mismo. Con toda la música que pude sacar, los discos y los singles, tengo un montón para darle a la gente y lo disfruto mucho”, cierra YSY, sembrando ganas hasta en quienes ya lo vieron en otras oportunidades.