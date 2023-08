Pampita Ardohain se emocionó hasta las lágrimas durante un talk show en vivo La modelo estuvo en "Noche al Dente" y se mostró conmovida con un video que mostraron en el programa. 25 de agosto 2023 · 10:07hs

Pampita pasó por "Noche al Dente" y se mostró conmovida recordando su casamiento con García Moritán.

Carolina Pampita Ardohain fue invitada a “Noche al Dente”, el talk show que conduce Fer Dente en América, y protagonizó un momento emotivo. Durante la entrevista, repasó distintos momentos de su vida y terminó con lágrimas en los ojos cuando recordó la propuesta de casamiento de Roberto García Moritán.

La charla comenzó con la llegada de Pampita a la ciudad de Buenos Aires, cuando era muy joven. “Me vine a los 17 años con 500 pesos a la Capital desde La Pampa. Vivía con una amiga. Si no había plata, comíamos galletitas de agua. Salí por el barrio a tirar currículums pero como nunca había trabajado en mi vida, no sé qué inventé. Así que conseguí trabajo como cajera en un outlet de ropa en Martínez”, relató sobre aquella época.

“En el horario de almuerzo como no tenía un mango me iba a una estación de tren a leer un libro. Soy consciente que todo lleva un trabajo y uno puede construir sus sueños pero los tenés que tener muy en claro para no rendirte en el camino”, agregó la modelo.

Después, reveló qué hizo con su primer sueldo. “Compré cosas para mi casa de La Pampa, porque había lugares que no tenían puesto el artefacto de luz y estaban solo las lamparitas colgando. Así que fui a una casa de electricidad y compré un montón de cosas. Después, ahorré mucho durante un año y medio porque me quería comprar mi primer departamento. No me compraba nada, pero también eran otros tiempos, en ese momento se podía”, relató.