Mario Pergolini perreó con Cazzu y se volvió viral en redes sociales

>> Leer más: Mario Pergolini vuelve a la televisión abierta: "Están necesitando nuevos muertos"

Cazzu le enseñó el perreo a Mario Pergolini

Tras una larga charla, el conductor se ánimo fue por más e invitó a la trapera a dar unos pasos de baile en la pista. “Quiero hacer algo que desde que te vi. Quiero ver una cosa nada más. Tu libro se llama ‘Perreo’. ¿Es muy difícil hacer perreo sin haberlo hecho nunca para una persona de más de 60 años como yo?”, comenzó Pergolini.

“Ya mirar me duele” dijo el conductor de 61 años. En ese momento, sus columnistas se sumaron a la clase de baile de Cazzu. “La verdad yo no bailo tanto en mis shows, solo tiro un perreo suavecito”, comenzó la cantante jujeña. Fue así como, mientras comenzaba a sonar la melodía de su canción “Turra”, la cantante comenzó a dar indicaciones a los presentes.

“Es de la cintura para abajo”, indicó Cazzu. Las preguntas del conductor no faltaron: "¿Qué hago con las manos, Lo de la mano no va, ¿no? ¿Esto se hace o no?”. “No, estas haciendo el ridículo”, respondió Cazzu.“No sería un ridículo, porque volví a la tele. Es más ridículo que eso, no va a haber”, agregó Pergolini.

Finalmente, Cazzu, el conductor y los dos humoristas intentaron hacer sus pasos de perreo. “Todo lo que yo me puedo mover es esto. No se rían”, dijo Mario.

Luego de lanzar unos pasos de baile, el histórico conductor cerró con una divertida frase: “Yo creo, y lo digo en serio, que bailar, baila nada más que la gente feliz. La gente no feliz no puede bailar. Y yo básicamente soy un infeliz, entonces”.

Embed

>> Leer más: "Siempre quisimos tener esclavos": Mario Pergolini se refirió a los robots y la inteligencia artificial