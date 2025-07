Fernanda Iglesias acusó a Diego Latorre de infiel y Yanina respondió: "Soy cornuda pero millonaria"

Frente a esto, Yanina Latorre no tardó en responderle a Fernanda Iglesias: "Esto te grafica. Vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron, te desestabiliza. Tenés un problema con el cuerno y pensás que a mí me pasa lo mismo, pero me chupa tres huevos. Seguí buscando algo para lastimarme" , comenzó, fiel a su estilo.

“En vez de defender con tu verdad le buscás mierda a Diego porque yo estoy acá y vos estás en tu casa mirándome. No llegaste a nada por algo. No durás en ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tenés denuncias de violencia porque maltratabas trabajadores. Sos mala mina”, acusó Yanina Latorre a Iglesias.

"Vivo con Diego porque la pasamos bien juntos, me une la familia, no tengo una relación abierta, pueden haber deslices en una pareja pero no me preocupa", detalló Yanina en la última edición de LAM, quitándole importancia a las acusaciones de Iglesias

Para cerrar, Yanina lanzó una frase triunfal: “Soy cornuda pero millonaria”.

Las pruebas de Fernanda Iglesias sobre la infidelidad de Diego Latorre

Después de que Yanina Latorre nombrase en LAM a Fernanda Iglesias en el marco de Marixa Balli y que la acusara de “mala compañera”, Iglesias decidió responder con supuesta pruebas de una infidelidad por parte de Diego Latorre. Todo el material fue compartido por su cuenta de Instagram.

"La semana pasada me contactó una mujer para contarme que había tenido un reencuentro con este exfutbolista. Me lo quería contar, no sé por qué. Me dio su teléfono, la llamé y me contó cómo había sido el reencuentro, el lugar y todo...", comenzó diciendo la exangelita en un video.

En este contexto, remarcó que decidió exponer las pruebas de la supuesta infidelidad porque "no hay mejor defensa que un buen ataque", y agregó: "Por eso decidí exponer lo que sabía, porque estaba harta. Hace meses vengo aguantando que digan cosas que no son ciertas sobre mí".

"Quedó ahí y yo dije 'no voy a hacer nada con esto, tema de ellos', pero el viernes en LAM me dieron a mí para que tenga, cuando estaban hablando de otro tema. Contaron un montón de mentiras sobre mí... Ya me venía bancando hace un montón que dijeran estupideces, barbaridades sobre mí, y no sabía cómo defenderme. Entonces, no hay mejor defensa que un ataque", continuó.

Acto seguido, prosiguió a mostrar una grabación de pantalla con la mujer que tendría un vínculo con Diego Latorre. "Parece que se encontraron hace años. No sé qué habrá pasado entre ellos para que ella decida contármelo... si quería que se hiciera público o qué", expresó.

Además, mostró un recorte de un audio que esta mujer, donde detallaba la relación con Diego Latorre: “Me da un poco de miedo contarte la historia porque soy docente, tengo 56 años, tengo un perfil bajo y soy lo más sano que hay, nada más alejado de lo que ustedes están acostumbrados en la farándula", comenzó la supuesta amante de Latorre.

"Nos conocimos en Bariloche, en 5° año, no nos habíamos visto más y nos vinculamos hace un año. Divino... nos encontramos para recordar todos esos momentos, algo lindo", detalló la mujer.

Por otro lado, Fernanda Iglesias abrió una “cajita” de preguntas en sus historias de Instagram para que sus seguidores hagan preguntas. Allí, aseguró que el marido de Yanina Latorre y su amante se habrían encontrado en el Hotel Emperador.

También compartió una captura de pantalla con Diego Latorre, en la que él pedía llamar a Iglesias.