Mario Pergolini vuelve a la televisión abierta: "Están necesitando nuevos muertos"

Mario Pergolini confirmó su regreso a la televisión, después de dieciséis años. El conductor contó que aceptó conducir un nuevo ciclo por El Trece, junto a Diego Guebel. “Siempre me piden volver”, aseguró.

En diálogo con “Instrusos”, el ex CQC contó que pidió condiciones concretas para sumarse a la propuesta, y se sorprendió cuando desde el canal las aceptaron. Cuando le consultaron cuáles eran esas condiciones, Pergolini afirmó: “Plata, plata y plata. Quiero ser claro. No quiero sanatear y que después esto me condene dentro de un mes... pero para qué vamos a mentir”.