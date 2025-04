Bajo la presión de Colapinto, Jack Doohan aparece como el peor novato de la Fórmula 1

Jack Doohan no pudo dar respuestas positivas a bordo del monoplaza rosa.

“Puede que todavía esté un paso por detrás de George Russell, pero se sospecha que el joven de 18 años solo mejorará a medida que avance el año”, concluyeron sobre el joven italiano.

Russel y Antonelli.jpg Kimi Antonelli junto a George Russell, pilotos de Mercedes.

Luego aparece Oliver Bearman, quien no sorprendió debido a sus apariciones como suplente el año pasado, pero que reafirmó sus capacidades con destacadas actuaciones, consiguiendo 6 puntos en “tres de las cinco carreras hasta el momento”. Al respecto, señalaron el accidente por el cual largó en el puesto 20 en Bahrein, pero que luego lo convirtió “en un décimo puesto gracias a una excelente conducción”.

Hadjar y Bortoleto, un paso más atrás

En medio del caos que fue Red Bull en este comienzo de temporada, con el cambio entre Liam Lawson y Yuki Tsunoda, indicaron que “Isack Hadjar es quien ha pasado más desapercibido, y esto ha sido en su beneficio”. El piloto de Racing Bulls obtuvo 5 puntos con un monoplaza rápido, el cual apuntaron que es “un coche ideal para que un novato tenga un buen desempeño”.

La cuarta posición queda para Gabriel Bortoleto, piloto brasileño que fue campeón de F2 en 2024 e hizo su estreno en la máxima con Sauber, del cual “nadie esperaba mucho este año”. Sin puntos en estas primeras cinco carreras, sostuvieron que el sudamericano “ya se ha convertido en un nombre olvidable en la parte trasera de la parrilla”.

No obstante, afirmaron que “Sauber y Audi creen claramente que es uno de los pilotos de futuro, por lo que no hay mucha preocupación por su asiento, pero no querrá terminar su temporada de debut con los mismos puntos con los que la empezó”.

BORTOLETO.jpeg Gabriel Bortoleto fue campeón de F2 pero no logró resultados con Sauber hasta el momento.

Jack Doohan, el peor novato de la temporada

En la última posición del ranking ubicaron a Jack Doohan, quien no obtuvo puntos en su arranque del año con Alpine. Al respecto, señalaron que “puede que haya tenido una carrera para prepararse para su primera temporada completa, pero todavía ha tenido problemas desde que comenzó 2025”.

El australiano está bajo presión, por lo que reconocieron que “para ser justos” con su performance “la situación en torno a su entrada no fue nada justa, ya que Alpine gastó una fortuna para traer a Franco Colapinto y hacer que el lugar de Doohan pareciera estar en riesgo incluso antes de que las cosas cambiaran”.

De igual manera, analizaron que “en la pista ha cometido un par de errores costosos y parece muy lejos del ritmo de Pierre Gasly”, con un auto que a cada carrera que pasa parece comenzar a traer mejores rendimientos.