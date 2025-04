Un rosarino integra el equipo argentino que ganó la Copa América de Robótica

robotica (2).jpg

Qué es la Copa América de Robótica

La RoboCup es el certamen internacional de robótica más antiguo del mundo y reúne a estudiantes de diversas nacionalidades. Un evento que, además de la competencia, se propone ser "una oportunidad para fomentar la investigación y el desarrollo en robótica e inteligencia artificial".

La competencia tiene dos categorías principales: Robocup Major, para universidades y empresas, y Robocup Junior, para estudiantes de 19 años o menos de edad. Dentro de la modalidad Junior los participantes se puede competir en soccer (partidos de fútbol con robots), rescate (torneo con robots que deben ingresar a una zona de desastre, para detectar víctimas y sobrevivientes, mapear el área para los rescatistas, y alcanzarles oxígeno y agua) y on stage (robots que realizan presentaciones artísticas (teatro o coreografía) junto a humanos).

"Nosotros ganamos en la categoría de rescate simulado. Fueron tres rondas por cada uno de los tres días y nuestro robot tenía que adecuarse a una situación de desastre y navegar por ciertos lugares, mapear y mandar una información de lo que hizo. Tenía que ser apto para rescatar una vida", contó a este diario alumno de la UAI. Argentina compitió contra otros cinco equipos y quedó primera, seguida por Canadá y Brasil.

Los desafíos de la robótica y la IA

Apasionado por la tecnología desde chico, Emanuel cursó la secundaria en el Normal 3 de Rosario, y este año empezó la carrera de la UAI. La RoboCup fue la primera competición de este tipo en la que participa, ya que Martina (la otra estudiante que viajó) ya había estado el año pasado. "Apenas me llegó la oportunidad ni lo pensé. Gonzalo Zabala (el mentor) me contactó por email, me hizo una entrevista, me evaluó y entré. Por eso digo que fue hermoso participar de todo el proceso", explicó.

Frente los avances de la robótica y la inteligencia artificial, el estudiante rosarino dijo que sigue con atención los debates que se suscitan: "Entiendo que algunos puedan tener miedo porque ciertos trabajos pueden desaparecer, pero creo que para algunas tareas repetitivas pueden ser útil y creo que va a ser mucha ayuda para gente mayor o con alguna discapacidad, que requiere de una asistencia permanente".