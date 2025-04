VIH: formas transmisión, prevención y lugares de testeo en Rosario

En este contexto, resulta útil e importante repasar algunos conceptos básicos y lugares de testeo gratuito y confidencial en Rosario.



El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por su siglas en inglés) es un virus que afecta al sistema inmunológico. Una etapa avanzada de la infección por VIH se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida). Por eso, no toda persona con VIH tiene sida, pero sí toda persona que presenta un cuadro de sida, tiene VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades, aunque puede transmitirlo.

El VIH es un virus, no una enfermedad. Una persona con VIH o VIH positiva no está enferma.

¿Cómo se detecta el VIH?

La única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. Según información del boletín epidemiológico de la Dirección de VIH, publicado en diciembre de 2024, en la Argentina hay 140.000 personas que viven con este virus, de las cuales el 13 % desconoce su diagnóstico. En Rosario se estima que son casi 7 mil las personas con VIH pero casi 2 mil desconocen su condición.

Existen dos tipos de test: el llamado ELISA, que es una extracción de sangre y se realiza en un laboratorio, y el test rápido, para el que se depositan unas gotas de sangre de la yema de un dedo sobre una tira reactiva y cuyo resultado se obtiene veinte minutos después. En ambos casos, si el resultado es positivo, debe ser confirmado con una prueba de laboratorio denominada Western Blot.

El análisis de VIH es voluntario, confidencial y no requiere orden médica.

¿Qué significa un resultado positivo?

Un resultado positivo significa:

- Que se encuentran anticuerpos del VIH en la sangre. Es decir, que la persona tiene VIH. No significa que tenga sida.

- Que esa persona puede transmitir el VIH a otra persona.

- Que debe usar preservativo en las relaciones sexuales para no transmitir el VIH.

- Que, en caso de que una persona quede embarazada, debe tomar los recaudos necesarios para evitar la transmisión al bebé.





¿Dónde testearse en Rosario?

El Programa Municipal de VIH/Sida, ITS y Hepatitis Virales brinda servicios de asesoramiento e información como así también la posibilidad de hacerse las pruebas de detección correspondientes. En todos los hospitales públicos y centros de salud, es gratuito.

Casa de promoción de la salud. Moreno 960 (1er piso) de lunes a viernes de 8.30 a 18 (extracciones hasta las 16). Si tenés alguna duda o consulta comunícate por WhatsApp 3416352152

Hospital Carrasco - Consejería de VIH/Sida, ITS y Hepatitis virales. Lunes de 12 a 15 hs. consultorio 3. Martes de 11 a 13.30 hs. consultorio 7. Miércoles de 12 a 15 hs. consultorio 4. Jueves de 11 a 13.30 hs. consultorio 7.

Hospital Alberdi. Lunes, martes y miércoles de 12 a 15 hs. Consultorio 22

Hospital Roque Sáenz Peña. Martes de 14 a 16 - Consultorio 19

¿Cómo se transmite el VIH?

El VIH se encuentra en la sangre, el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. El VIH se transmite a través del contacto de estos fluidos con las mucosas o el torrente sanguíneo de otra persona.

Las vías de transmisión comprobadas son pocas y bien definidas:

– Vía sexual: por relaciones sexuales vaginales, anales u orales, entre personas del mismo o diferente sexo sin protección. El paso del virus en las relaciones sexuales se realiza a través de las lesiones o heridas microscópicas que se producen durante la penetración y otras prácticas sexuales, por donde los fluidos de quien tiene el virus ingresan al cuerpo de la pareja. El 90% de las transmisiones de VIH se producen por vía sexual. Aunque en menor medida, el sexo oral también es una práctica de riesgo, por lo que debe practicarse con un campo de látex.

– Vía sanguínea: por contacto con sangre al compartir jeringas o canutos para el uso de drogas o cualquier otro elemento cortante o punzante.

– Vía perinatal o vertical: de la persona gestante al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Es la principal vía de transmisión del VIH en niños. De no recibir el tratamiento y atención médica adecuada, una persona con VIH tiene un 30% de posibilidades de dar a luz a un bebé con VIH. Con tratamiento y atención médica, el riesgo de transmisión del virus al bebé es casi nulo.

Período ventana. Una vez producida la infección por VIH, los anticuerpos tardan 30 días en ser detectados. Es decir que durante este tiempo, llamado “período ventana”, los análisis pueden resultar negativos aunque la persona tenga el virus. Es por eso que cuando hubo una situación de exposición, se recomienda repetir el análisis un mes después.

¿Cómo no se transmite el VIH?

Tener relaciones sexuales utilizando preservativo,la picadura de un mosquito, compartir la vajilla, o la depilación con cera, no transmiten el virus. La saliva, las lágrimas, el sudor, el aire y el agua, al igual que los alimentos, no son vehículos de transmisión. Tampoco lo son el practicar deportes, besar, abrazar, dar la mano, jugar, trabajar o estudiar, compartir duchas o piscinas e intercambiar ropa con personas con VIH.

Indetectable = intransmisible

Una persona con VIH y bajo correcto tratamiento, puede llegar a tener una carga indetectable del virus. Esto no significa que deja de ser VIH positivo o que está "curada". Por el momento, no existe la cura para el VIH, sino la prevención y el tratamiento. Si una persona mantiene la carga de virus indetectable por más de 6 meses, no transmite el virus por vía sexual (no aplica a la transmisión por sangre o leche materna). Si se suspende el tratamiento, esta condición se anula.

La importancia del lenguaje

- Se dice “transmitir” y no “contagiar”. Esto tiene que ver con que la palabra contagio, vinculada a un virus, se asocia a la gripe y formas de transmisión como estornudos o toses, en lugar del contacto de fluidos.

- Se dice “persona con VIH” y no “sidoso”, “portador”. Estas últimas reducen a la persona a su diagnóstico y es estigmatizante.

- Se dice “contraer” o “adquirir” VIH y no “contagiarse” o “agarrarse” VIH. De la misma manera que en el primer ejemplo, las palabras incorrectas generar un imaginario donde el VIH puede adquirirse de forma casual como una gripe.

- Se dice “falleció de causas relacionadas al sida” y no “murió de sida”. El sida es el síndrome de inmunodeficiencia que permite que las llamadas “enfermedades oportunistas”, aparezcan en un sistema inmunológico debilitado y resulten potencialmente letales.

¿Cómo se previene el VIH?

– Vía sexual: se previene con el uso del preservativo de manera correcta y consistente, es decir, durante toda la relación sexual ya sea vaginal, anal u oral. Cualquier otro método anticonceptivo no previene el VIH.

– Vía sanguínea: es necesario no intercambiar o compartir agujas ni jeringas. En el caso de que se consuman drogas de manera inyectable, usar una nueva jeringa cada vez. También se sugiere controlar que todo procedimiento que incluya algún corte o punción (pinchazo) sea realizado con material descartable o esterilizado, como es el caso del dentista, manicura, tatuajes o prácticas médicas. Por último, evitar el contacto con sangre o utilizar guantes de látex.

– Vía perinatal o vertical: se previene controlando los embarazos. Se recomienda que toda mujer embarazada se realice el análisis de VIH durante el primer trimestre. Si el resultado es positivo, se debe comenzar el tratamiento, seguir las indicaciones médicas y suspender la lactancia materna. Así, las posibilidades de transmitir el virus al bebé son casi nulas. Es recomendable que la pareja también se realice el test, y en el caso que sea positivo usen preservativo para evitar la infección de la persona embarazada y su posterior transmisión al bebé.

¿Qué es la Prevención Combinada y la PrEP?

Se trata de la combinación del uso del preservativo con otros métodos que previenen el VIH. El uso del preservativo es una herramienta fundamental para prevenir el VIH, pero no es la única.

Una de las estrategias es la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), mediante la cual las personas que no tienen VIH, pero que tienen prácticas que pueden exponerlos a la transmisión del virus, toman un medicamento antirretroviral y así reducen la posibilidad de adquirirlo. Esta es una estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como parte de la prevención combinada junto con el preservativo.

La PrEP que se utiliza actualmente consiste en la combinación de dos medicamentos en una sola pastilla. Esta combinación es la que actualmente recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). La PrEP no protege de otras infecciones de transmisión sexual, como tampoco previene embarazos.

Consultorios PrEP en Rosario

Consultorio de PrEP Hospital Carrasco: miércoles 12 hs. Turno presencial por ventanilla de consultorio externo.

Consultorio PrEP Hospital Roque Saenz Peña: Martes de 14 a 16 hs consultorio 19.