Usaban luces del alumbrado público en su vivero de marihuana: los rastrearon gracias al GPS

Las tareas investigativas se iniciaron luego de las denuncias por robo de las luces, y tras las medidas dispuestas por los fiscales Carlos Covani y Guillermina Torno, personal del Departamento Operativo de la PDI, Región II, Distrito (Rosario) procedió a allanar el domicilio donde funciona un taller mecánico en el que resultaron aprehendidos Horacio Mauricio C., de 62 años, Jonatan Mauricio C., de 34, Mauro Joel C., de 32 y Patricia Claudia C, de 61.