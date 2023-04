Benjamín Vicuña salió a aclarar que no volvió con la China y está soltero

“Paso por acá sólo para aclarar algo”, comenzó el actor su texto, compartido en redes sociales.

“Retomo hoy actividades en Buenos Aires después de estar trabajando concentrado en lo que más me gusta y disfruto, la actuación. Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país”, aseguró el actor.

“Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté una supuesta novia que no existe. No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito”, concluyó.

Se trata de una coproducción entre España, República Dominicana, Uruguay y Argentina y el actor será el protagonista junto a Adriana Ugarte y Félix Gómez.