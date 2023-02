Caso Báez Sosa: "Nadie se hizo perverso súbitamente"

No hay reparación posible cuando nos asesinan a un ser amado. Creo que eso nos encuentra moralmente en un acuerdo. Pero el caso Báez Sosa, que por cierto no fue ni es el único en su tipo, pero sí el mas mediático de los últimos años, abre aguas en lo jurídico, lo periodístico y lo social. Y este último espacio es el que me preocupa hoy, me dispara más preguntas y contradicciones y me lleva a Juvenal, el poeta de la Antigua Roma, la de los circos romanos.