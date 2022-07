Balbo: "No nos vamos a ir a defender"

No necesita carta de presentación. Cuenta con una foja de servicio intachable como jugador. Ahora está dando sus primeros pasos como técnico en la Liga Profesional. Abel Balbo es un personaje ligado a la historia grande del fútbol nacional. Honró los colores de Newell’s y la selección nacional como la de los demás equipos que defendió a fuerza de goles. La actualidad marca que está al frente de Central Córdoba, que se presentará este lunes en Arroyito para medir potencia ante Central . El entrenador del Ferroviario santiagueño no se apichona por el presente canalla. Todo lo contrario. Avisó que no tiene ninguna intenciones de descarrilar. “No nos vamos a ir a defender” , afirmó con humildad y convicción en la entrevista exclusiva que le concedió a Ovación. Luego le tiró flores al Apache al exponer que “Tevez fue top como jugador y lo será como entrenador” . Mientras que también confesó que “volver a Rosario siempre es un placer” .

“Hasta un tiempo atrás estaba trabajando en Estados Unidos en una escuela internacional de fútbol y luego como embajador de la Roma en Norteamérica. Ni bien se presentó esta oportunidad en Santiago del Estero, hicimos un análisis profundo del equipo con mis colaboradores. Vimos que las condiciones eran buenas para poder aceptar este desafío, por lo cual asumimos sin dudarlo”, detalló Abel sobre su arribo al Ferroviario, que revolucionó la provincia.

¿Qué te llevó a tomar la determinación de asumir en Central Córdoba?

Porque me gustó lo que vi del plantel. Es competitivo para el objetivo colectivo que hay para este año. A eso le sumo que la información que obtuve del club fue muy buena. De hecho, ahora que soy uno más de la institución estoy comprobando que el grupo es muy unido, que tiene mucho compromiso para lograr el reto a cumplir en esta temporada como con los trabajos que desarrollamos a diario.

¿Tuviste que modificar muchas cosas, ya que venían con otro chip?

Y cambié la manera de jugar prácticamente. Obvio que recién arrancamos el ciclo y aún nos falta crecer, pero destaco la predisposición como la calma institucional. El club a nivel dirigencial está haciendo muchas cosas interesantes, está al día con el plantel y tiene muchos proyectos. Tienen mucha voluntad y todo eso ayuda a que uno pueda trabajar con otra perspectiva. Por eso acepté este desafío también.

¿Qué análisis hacés del fútbol argentino, ya que es muy diferente con respecto a tu época de jugador?

Está todo muy loco, por así decirlo. Pero quien está en este ambiente sabe que esto es así. Conozco bien cómo es nuestro fútbol, que además de ser muy competitivo se juega a un ritmo muy alto. El jugador argentino es muy bueno, aunque se juega menos de lo que se podría jugar porque se corre mucho. Es muy parejo. Más allá de todo eso también es cierto que cuando uno acepta dirigir o estar en este mundo, sabe que en tres partidos podés ir a la gloria o al desastre, pese a que en otra parte del mundo no es tan diferente. La diferencia es que acá es todo más pasional.

¿Coincidís con que es parejo en la actualidad, pero Boca y River luego sacarán ventaja?

Sí, porque al ser un torneo tan largo y contar con un plantel más nutrido de jugadores les permite hacer esa diferencia al final. No todos tienen tanto recambio como ellos. Sobre todo cuando van apareciendo las lesiones. De hecho, River ante Aldosivi empataba, hizo cuatro cambios y los que entraron potenciaron el nivel técnico del equipo. Ni hablar que al haber quedado afuera de las competencias internacionales tratarán de dejarle al resto poco lugar en la pelea por el título local.

¿Qué tiene de bueno el fútbol argentino?

Que dentro de cada plantel siempre hay buenos jugadores. Lógico que los equipos más grandes cuentan con más cantidad, pero ojo que los del interior también tienen muy buenas piezas, que hay que trabajarlas y mejorarlas.

¿Por qué decidiste estar al frente del equipo cuando jugaron contra Racing, ya que habías asumido hacía solo dos días?

Hubiese sido más sencillo o desligarme de cierta responsabilidad si aceptaba el cargo el jueves, pero asumir tras el partido (el sábado jugó ante Racing). Si hacía eso no estaría dando un buen ejemplo con lo que pregono y pido a mis jugadores y a la sociedad, que es compromiso y respeto. Nuestro lema es nosotros, no yo. Por lo tanto consideré que era momento de estar al frente del grupo sin haber tenido prácticamente dos entrenamientos. No podía lavarme las manos porque no es mi estilo.

¿Sos consciente de que con este desafío te estás jugando el gran prestigio que supiste conseguir como jugador? La pregunta tiene que ver porque el fútbol es una especie de selva salvaje.

Eso lo tengo bien claro. Pero si uno tiene miedo en la vida no hará nunca nada. Soy una persona muy optimista, no tengo miedo y me preparé para esto durante muchos años. Cuento con un gran cuerpo técnico además pese a que lógicamente uno no tiene luego la garantía si los resultados serán buenos o malos. Pero estoy tranquilo y confiado en que esto funcionará.

¿Cómo sería el equipo ideal que tenés en mente y esperás que funcione con el tiempo?

Me gusta un equipo ofensivo, rápido, agresivo, protagonista. Que juegue simple. Lógicamente que no todo de eso van a ver en cancha de Central. No será así por diferentes circunstancias. Me estoy adaptando a lo que tengo, es decir, a las características técnicas y tácticas de los jugadores que conforman este plantel. Una cosa es cómo me gustaría o desearía jugar y otra diferente es cómo debemos jugar en estos momentos.

Tevez dijo que pretende que Central juegue sencillo. ¿Tu mensaje va por esa línea también?

Lo que dijo Carlitos es lo más difícil de conseguir, aunque parezca simple. Me gusta verticalizar el juego, aunque no podemos hacerlo en estos instantes porque llevamos recién unos días al frente del grupo. Pero a veces lo sencillo es lo que más cuesta lograr. Y en nuestro caso al haber agarrado un tren en marcha, lo que estoy tratando de hacer en el día a día es tratar de solucionar ante todo las cosas que no funcionan.

¿Tratás de copiar el modelo de algún entrenador de los grandes técnicos que tuviste en tu inmensa carrera?

Tuve la suerte de tener a los mejores técnicos en mi época de jugador. Empecé con Bielsa en Newell’s, luego tuve al Piojo Yudica. En River tuve a Menotti, después en la selección me dirigieron Bilardo, Pasarella y el Coco Basile. En Roma tuve a Carlos Bianchi. Tengo claro que tuve a lo mejor de lo mejor. De todos tomé algo porque todos te enseñan. A eso le agrego que cuando hice el curso de Uefa Pro en Italia tuve a otras grandes figuras. Cada cual me dejó algo.

¿Pero no hay uno que mires y digas, quiero jugar como ese equipo?

Uno que me gusta mucho hace tiempo es Jurguen Kloop. Me encanta como juega el Liverpool del entrenador alemán.

¿Tenés un esquema táctico predilecto, pese a que es lógico que debas variarlo acorde al rival y a la calidad que tengas en tu plantel?

Me enseñaron que todo entrenador debe adaptarse ante todo a las características físicas, técnicas y tácticas que tiene a disposición. Por más que me guste jugar con tres defensores, si no tengo esas características debo cambiar y hacer una línea de cuatro. Y así en todo lo demás. Tampoco pretendo atarme a un sistema.

¿Qué sabés de Central, que ahora con Tevez hay como otro efecto?

Conozco muy bien a Central. Lo vi muchas veces porque miro siempre el fútbol argentino. Hicimos un análisis completo y está a la vista que encontró una regularidad. Carlitos fue un top como jugador y lo será como entrenador. Enseguida le encontró la forma justa de jugar y le dio otra impronta al equipo. Me pone contento porque lo conozco y es una persona que aprecio mucho. Fuimos compañeros cuando estuve en Boca.

¿Entonces cómo vendrán a jugarle?

No nos vamos a ir a defender. Eso es seguro porque eso no está en mi cabeza como tampoco en la de Carlitos. Ninguno presentará un equipo defensivo. Luego es normal que uno pueda jugar mejor que otro.

¿Pensás que Central llega muy dulce tendiendo en cuenta que viene de ganar dos partidos seguidos, incluido el clásico?

Jugar en Rosario, sea contra Central o Newell’s, siempre es muy difícil. Pero eso no es de ahora sino que siempre fue así. Las canchas están llenas y el público genera una presión positiva para el local y negativa para el visitante. Pero somos profesionales, tenemos claro que no nos encontraremos con un ambiente fácil y que habrá alegría porque ganó el clásico. Pero iremos a hacer lo nuestro.

¿Central tiene buen plantel?

Tiene jugadores jóvenes muy buenos. Incluso estuve viendo la reserva acá y noté que hay muchos chicos interesantes. A eso encontraron el camino justo por cómo está todo a nivel mundial, es decir, hoy en día el secreto es sacar jugadores de las inferiores como siempre sacaron los dos clubes rosarinos. Todos salimos de los juveniles y eso le permite generar una economía sana a las instituciones.

¿Qué te genera volver a Rosario?

Mucho placer. Me gusta mucho la ciudad porque me siento en casa. Es mi región, mi zona. Ojalá que después del partido me siga dando más placer, ja.

Grupo de trabajo con Lamas como referente

Abel Balbo cuenta entre sus colaboradores con Julio Lamas, quien dejó el mundo del básquetbol con el objetivo de bucear en nuevos destinos. “Lo de Julio no tiene nada que ver con la parte técnica y táctica. Lo suyo es la gestión. Me ayuda muchísimo y es de gran valor. Tiene mucha experiencia internacional y una gran calidad. Puede mejorar a los chicos”, deslizó el DT del Ferroviario a la hora de hablar de su flamante ayudante. Mientras que el staff se completa con Martín Piñeyro, Gabriel Martínez y el preparador físico Carlos Juárez. A este grupo hay que sumarle “algunas personas que ya estaban en el club y trabajan muy bien”.

abel2.jpg Balbo dijo que Veliz "Será un futbolista extraordinario. Es un jugador clásico para el fútbol europeo".

“Veliz se irá a Europa”

El presente de Alejo Veliz es encantador. El delantero de Central no solo viene de marcar en las dos últimas presentaciones sino además de ser figura del equipo. El plus es que facturó contra Newell’s, con todo lo que genera y representa ese festejo en la comunidad canalla. Abel Balbo considera que tiene un gran potencial. Incluso, como un experto en el arte de hacer goles como lo fue en su época de jugador, redobló la apuesta y fue por más. Sostuvo del juvenil artillero: “Será un futbolista extraordinario. Es un jugador clásico para el fútbol europeo. Se irá a Europa muy rápido”.

¿Lo decís por el porte que tiene o por la manera de jugar?

Por la manera de jugar. Además es un chico muy joven. Tiene 18 años y es un delantero interesante.

Ojalá pueda tener esa posibilidad, pero también es verdad que uno nunca lo puede saber.

abel3.jpg Deseo a futuro. "Ojalá pueda tener la posibilidad de ser técnico de Newell's", afirmó Balbo.

“Newell’s es mi casa”

¿Te queda pendiente ser entrenador de Newell’s?

Iba a ser el técnico de Newell’s si las elecciones hubiesen sido en abril del año pasado. Ganaba Juanjo Concina y asumiría como el entrenador. No se pudo dar y quizá se dé más adelante. O no, uno nunca sabe. Lo que si sé es que Newell’s es mi casa. En el club me ayudaron a crecer como persona y como jugador. Estaré toda mi vida agradecido en ese sentido.

¿Pero no te dan ganas de ser el técnico de Newell’s?

Ojalá pueda tener esa posibilidad, pero también es verdad que uno nunca lo puede saber.