Neymar: "Es uno de los momentos más difíciles de mi carrera"

"Hoy es uno de los momentos más difíciles de mi carrera, y de nuevo en una Copa del Mundo. Tengo una lesión , es molesta, me va a doler, pero tengo la certeza de que voy a tener la chance de volver porque haré lo posible para ayudar a mi país, a mis compañeros y a mí mismo", escribió el astro en Instagram.

El capitán de la "Canarinha" salió lesionado a los 34 minutos del segundo tiempo de la victoria ante Serbia (fue reemplazado por la estrella creciente Antony, de Manchester United de Inglaterra), con una notoria inflamación en el tobillo derecho.

"Las exploraciones mostraron daños en los ligamentos laterales del tobillo derecho de Neymar. Continuará en tratamiento. Es importante estar tranquilo y calmado. Esta evaluación será diaria. Ya podemos decir que no lo tendremos para nuestro próximo partido, pero sigue en tratamiento para recuperarse para la competencia", especificó el doctor Rodrigo Lasmar.

Algo similar ocurre con el lateral Danilo (Juventus, de Italia), con "una lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo", puntualizó Lasmar. La principal atención está sin embargo en Neymar.

"El orgullo y el amor que siento por vestir la camiseta de mi país no tiene explicación. Si Dios me diese la oportunidad de escoger un país para nacer, sería Brasil. Nada en mi vida me fue fácil, siempre tuve que correr detrás de mis sueños y de mis metas, Jamás deseando el mal a nadie y ayudando a quien lo precisara", añadió Neymar en su cuenta de redes sociales.

Y concluyó: "¿El enemigo me derribará fácilmente? ¡Jamás! Soy hijo del Dios de lo imposible y mi fe es interminable".

La publicación recibió rápidas respuestas y mensajes de apoyo, como el de su compañero en el seleccionado Vinicius, delantero de Real Madrid de España: "Mi ídolo, vamos juntos".

Neymar, el eje central del Brasil de TiteMás allá del evidente poderío del seleccionado que conduce Tite, y de las brillantes individualidades que lo integran (sin ir más lejos Richarlison, autor de los dos goles en el triunfo sobre Serbia, pero también Raphinha, Casemiro, Vinicius, Gabriel Jesús y siguen las firmas), las ilusiones se sostienen en Neymar, crack y capitán.

"Lesionado, Neymar queda al margen de la fase de grupos y el médico no garantiza su presencia para lo que resta del Mundial"; informó O Globo; "Neymar está afuera de la fase de grupos", tituló Lance, el diario deportivo de Brasil; "La Selección corre para recuperar a Neymar para la fase final", adelantó Folha.

El recuerdo de 2014

La situación remite a lo ocurrido en el Mundial que Brasil organizó en 2014, cuando Neymar era, ya, la figura del equipo (entonces jugaba en Barcelona, de España).

Luego de una gran primera fase, con cuatro goles (dos en el 3-1 a Croacia y otros dos en el 4-1 a Camerún); y después de la apretada victoria por penales sobre Chile en octavos de final, el compañero de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain de Francia debió salir lesionado en el choque de cuartos ante Colombia.

Poco antes de consumarse el triunfo por 2-1 en Fortaleza, Neymar sufrió una fuerte entrada en la espalda de Camilo Zuñiga que le produjo la fractura de una vértebra.

La lesión lo marginó del histórico choque de semifinales en el que Brasil perdió 7 a 1 con Alemania, luego campeón al vencer en la final a la Argentina.

El astro surgido en Santos, como Pelé, tampoco estuvo en la caída ante Países Bajos, 0-3, en el partido por el tercer puesto.

En Rusia 2018 Neymar llegó con lo justo

En Rusia 2018 estuvo en los cinco partidos de Brasil (eliminado en cuartos de final tras la caída 1-2 con Bélgica), pero había llegado con lo justo al certamen luego de permanecer varios meses inactivo por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho que lo sacó de 16 partidos con el PSG.

Al año siguiente se rompió los ligamentos del tobillo derecho y se perdió la Copa América que Brasil ganó como organizador. Es la misma zona en la que se lesionó ayer ante Serbia, lo que aumenta la preocupación del cuerpo médico.

Brasil volverá a jugar el lunes próximo, ante Suiza; y cerrará su participación en el grupo G de la primera fase contra Camerún, el viernes 2 de diciembre. En caso de clasificar primero, se cruzará en octavos de final el lunes 5 con el segundo de la zona H (Portugal, Corea del Sur, Uruguay y Ghana); y si es segundo lo hará al día siguiente con el ganador del mismo H.