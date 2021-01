Zaffaroni no renovará mandato en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Hay muchos hombres y muchas mujeres con capacidades para reemplazarme. Hace un año avisé que no iba a presentarme como candidato para renovar mi mandato, lo hablé con (el ministro de Relaciones Exteriores nacional) Felipe Solá, porque me preocupaba que la Cancillería se mueva para que la Argentina no pierda ese lugar”, sostuvo el jurista.

Asimismo, agregó: “Los cuatro candidatos a reemplazarme son buenos y aptos. No tengo favoritismo por ninguno de ellos”.

Por otro lado, Zaffaroni se refirió al pedido de la ex diputada nacional Elisa Carrió (CC) para hacerle un juicio político y calificó esa intención como “un disparate para salir en los diarios”.

“Ella (por Carrió) es una mujer muy inteligente, del sector gorila diría que de las más inteligentes”, consideró el juez, pero advirtió que “tiene un comportamiento errático y eso la hace ser inconstante”.

“Hice un comentario crítico para con la Corte Suprema y ella hizo una campaña pública contra el anterior presidente del cuerpo (Ricardo Lorenzetti). Ahora se autoproclama candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Dios nos salve. Podría dedicarse a usar su inteligencia mejor”, ironizó.

Detenciones

Además, Zaffaroni opinó sobre el lawfare y estimó que, “tarde o temprano”, será una cuestión que “tendrá que discutirse en la Corte Interamericana”.

“No me caben dudas que el caso (Amado) Boudou algún día se va a tratar. Es una causa que podría resolverse dentro de siete u ocho años. La Corte revocará la sentencia porque es un disparate. Hay testigos comprados”, resaltó en relación al caso Ciccone, en la cual resultó condenado el ex vicepresidente.

Sobre ese punto, el jurista explicó que “podría conformarse una comisión de la verdad, integrada por gente responsable, incluso del exterior, que revise las causas”, y sostuvo que “si hay un corrupto, que vaya preso, pero si se trata de lawfare hay que resolverlo”.

En ese sentido, Zaffaroni señaló: “Revisaría los expedientes y aconsejaría al presidente (Alberto Fernández) o al Congreso nacional. No necesariamente podría ser un indulto, sino que se puede sancionar una ley de amnistía”.