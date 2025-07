Javier Milei llamó "traidora" a Victoria Villarruel por su rol en el Senado

Además, Milei aseguró que recurrirá a la Justicia si no encuentra apoyo en el Congreso para vetar las leyes que sancionó el Senado , argumentando la defensa del superavit fiscal. Sin nombrarla, fustigó a Villarruel y criticó su actuación en la Cámara alta. También criticó el accionar de los gobernadores.

El rol de Villarruel en el Senado también fue cuestionado por la ministra de Seguridad Patricia Bullich, quien le pidió que se "levante" de la sesión del Senado puesta en marcha por la oposición y le exigió “no ser cómplice del kirchnerismo destructor” . Además, la mandó a "repasar" la Constitución Nacional. Por su parte, Villarruel respondió : "Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no" .

Para Milei, Villarruel es una "traidora"

Este jueves, en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Milei se pronunció sobre lo ocurrido en la Cámara alta. Además, se despachó con duras críticas a los senadores y a los gobernadores, pero sin nombrarlos explícitamente.

En este contexto, volvió a arremeter contra Villarruel, con quien tiene una pésima relación desde hace meses, por no haber frenado la sesión en el Senado.

“No solo tuvimos un programa de estabilización mucho más exitoso sino que hicimos 25 veces más de reformas estructurales. Lo logramos con el 15 por ciento de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, que es Guillermo Francos”, fustigó -aunque sin mencionarla- a Villarruel.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) fue el encargado de cerrar el evento por el 171º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires frente a empresarios y referentes del sector financiero, tras las palabras del titular de la entidad, Adelmo Gabbi.

El presidente fue a la Bolsa acompañado por todo su gabinete y del vocero Manuel Adorni, quien le dio -hasta el momento- la única victoria electoral del año en la ciudad de Buenos Aires.

El veto, una certeza para Milei

En este mismo marco, el presidente se expresó con seguridad con respecto al veto de los aumentos para los jubilados que sancionó este jueves el Senado: “Nada de esto que está ocurriendo nos sorprende. Estamos preparados y sabemos que vamos a ser exitosos. Lo que ocurrió hoy, ya lo sabíamos ayer”, aseveró el primer mandatario. Al respecto, añadió: “Ahora saben que Milei tenía razón. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”.

“Apuesto 100 mil a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que le veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aun si se diera el peor de los casos, que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad y lo decidiera tratar en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar sería mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, arremetió Milei.

Milei contra los gobernadores

De inmediato, el presidente apuntó a los gobernadores: “La realidad del problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar, no la pueden manejar. Está fuera del alcance de lo que pueda hacer cada uno de ustedes. La diferencia con el riesgo es que ustedes lo pueden medir. Cuando ustedes pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas a tomar para mitigar esos riesgos”.

“Incluso cuando les claven puñales en la espalda. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”, completó el jefe del Estado.