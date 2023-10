Si gana, Bullrich anticipa que derogará leyes laborales "en dos minutos"

Dijo que tomará esa decisión por decreto en caso de que el Congreso no la acompañe con los proyectos de reforma que pretende enviar en caso de llegar a la Casa Rosada

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aseguró que si gana las elecciones y el Congreso nacional no acompaña los proyectos de reforma laboral, lo hará por decreto (DNU).

“Hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes; yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”, sentenció la candidata presidencial por JxC al ser consultada respecto al hipotético caso de que llegue a la Casa Rosada y encontrar resistencia política y sindical a esas reformar laborales que intentan impulsar desde que fueron gobierno a través del ex presidente Mauricio Macri.