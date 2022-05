“La revolución que propugnamos es justicialista, no comunista ni anárquica, ni violenta", aseguró el senador del Frente de Todos José Mayans.

El peronismo kirchnerista explora un nuevo punto de partida para reorganizar su futuro; las palabras clave: federalismo (y no mera retórica), y el retorno a la visión social cristiana fundacional del movimiento. El “error” de confundir “socialdemocracia con peronismo”, fue la huella que dejó José Mayans (senador titular del interbloque de Frente de Todos, FdT) en el discurso de cierre del encuentro en Mendoza, el sábado pasado. Organizado por la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti, y con variada concurrencia: desde el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, hasta Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta, desde hace años alejado del peronismo en general y del kirchnerismo en particular. El salteño, que incluso compitió junto a Roberto Lavagna en 2019 con el frente “Consenso federal”, y obtuvo un 6 por ciento de los votos, en esta oportunidad se sentó junto a los kirchneristas.