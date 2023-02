El presidente defendió el "Estado presente" y criticó a Macri

“La gestión que me precedió entregó cero casas; yo me voy a ir con la tranquilidad de saber que cada día que fui presidente, heredándolo a (Mauricio) Macri, con la deuda con el Fondo (Monetario Internacional), con la pandemia y con la guerra, a 85 familias argentinas les di cada día un techo”, dijo el jefe del Estado en Catamarca durante la inauguración del primer complejo “Casa Propia-Casa Activa” del país que facilitará el acceso a la vivienda a personas mayores.

“A eso se llega con políticas activas del Estado. A veces, no todos pensamos igual. No todos sienten esa obligación de preservar a los otros”, dijo en ese sentido el jefe del Estado, señaló que en el ámbito político no todos sienten “esa obligación de preservar a los otros” y destacó que su gobierno ha implementado acciones para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.