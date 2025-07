El Frente de la Esperanza espera por Locomotora Oliveras: "Queremos que se recupere"

Mientras continúa internada en el Hospital Cullen, su compañero de lista Ariel Sclafani confirmó a La Capital que no piensan en un posible reemplazo

Sclafani, Oliveras y Caren Fruh, la tercera integrante de la lista que llegó a la Constituyente, se encontraron en un Zoom el sábado a la noche para ultimar detalles frente al inicio de las sesiones que van a reformar la Carta Magna de Santa Fe luego de 62 años. Allí definieron estar los tres en la Legislatura el lunes, a las 9, una hora antes del juramento. Pero la Locomotora no llegaba y llamó la atención de sus compañeros, que definieron a Oliveras como alguien “puntual”.

El parte de este martes marca que Locomotora se encuentra en una "instancia crítica" al no haber presentado cambios desde ayer. "Justamente la lesión (obstrucción a nivel de una arteria) va produciendo diferentes cambios, en forma permanente, y eso va decidiendo la evolución y las conductas médicas que se van tomando", dijo el director del Hospital Cullen, Bruno Moroni.

El Frente de la Esperanza aguarda por la Locomotora

Sclafani, en diálogo con La Capital, reconoció que se comunicó con el director del Cullen y que esperan la evolución de su compañera de lista dentro de las próximas 72 horas. Frente a eso, la banca que ocupa Oliveras en la Convención sigue en su poder. “No tenemos un informe médico determinante y sería imprudente y una falta de respeto hablar de un reemplazo”, aseguró el integrante del Frente de la Esperanza.

“Queremos que ella se recupere y esté con nosotros. Esperaremos un tiempo prudencial. Unos diez días para ver cómo evoluciona”, agregó. Y explicó que la posición del partido es “más humanista que política”, porque Oliveras “está grave y peleándola”.

Oliveras ingresó a la Convención como cabeza de lista del último partido que pasó el piso de votos. Cosechó 78.471 sufragios y así pudo registrar a la exboxeadora, Sclafani y Fruh en la Legislatura, lugar donde ayer comenzó la Constituyente. “Alejandra iba a aportar lo suyo. Con fuerte hincapié en el deporte y la nutrición. Ella es muy querida y planteaba un trabajo muy a conciencia”, deslizó Sclafani.

El lugar de Oliveras

En primera instancia, Oliveras permanecerá internada tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y la banca que lleva su nombre será reservada, esperando la evolución de la exdeportista.

El reglamento sostiene: "Cuando algún convencional no asistiere a tres reuniones, sean plenarias o de comisiones, el presidente (en este caso Felipe Michlig) lo hará presente a la Convención para que ésta tome la resolución que estime conveniente. En caso de imposibilidad de asumir o desempeñar el cargo, se podrá disponer su reemplazo por quien corresponda, previo informe del Tribunal electoral”.

En caso de que se den algunas de esas circunstancias, el Frente de la Esperanza retiene el escaño y será ocupado por la primera mujer de la lista de titulares que no ingresaron: Verónica Colombo. A pesar de que el cuarto lugar es de Fabián Ferreira, por el artículo 10 de la ley de paridad de género, que modifica el artículo 19 de la ley 12.367, los puestos de los convencionales deben ser reemplazados por personas del mismo género. Por ende, Colombo emerge como posible reemplazante.

Colombo es militante radical del sector Evolución e integra la mesa de conducción de la departamental Rosario de la UCR. En 2023 acompañó la candidatura a gobernador de Maximiliano Pullaro y, durante la reciente campaña local, fiscalizó para la lista de Unidos que encabezó Carolina Labayru.

Cómo está la Locomotora

Un día después del ACV, Locomotora Oliveras se encuentra en una "instancia crítica" al no haber presentado cambios desde ayer. La exboxeadora de 47 años, una de las constituyentes elegidas para participar del histórico debate de la Convención Reformadora, se descompensó en la previa a la jornada inaugural, de la que no pudo participar y fue internada en terapia intensiva en el Hospital Cullen. Este martes aseguraron que su situación no presentó cambios en las últimas horas.

El pronóstico es "reservado". Continúa con la mitad izquierda del cuerpo paralizada. Sin asistencia respiratoria.

Oliveras sigue en un "estado confusional", al igual que cuando ingresó al hospital, donde determinaron que sufrió un ACV isquémico. "Los cambios (en este tipo de casos) se producen momento a momento", agregó el profesional, por lo que la situación es "dinámica" y puede haber novedades, para bien o para mal, en el transcurso de la jornada. Por ahora, no se pueden hacer pronósticos definitivos. "No hubo retrocesos pero tampoco evolución", enfatizó Moroni.