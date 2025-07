Del ring a la política: quién es la Locomotora Oliveras

Tiene 47 años, es santafesina por elección, madre de dos hijos y antes de entrar en la política fue una de las boxeadoras más destacadas del país. Ganó seis títulos mundiales en distintas categorías (supergallo, pluma, ligero y superligero) y fue la única mujer en lograr cuatro cinturones en pesos diferentes, todos por nocaut. Ese récord la llevó a entrar en el Libro Guinness.

Según contó en diversas entrevistas, creció en la pobreza, pasó situaciones duras y tuvo que escapar de una pareja violenta. El boxeo fue su salida y su forma de reconstruirse. En conversación con este medio, la Locomotora destaco: “Les digo a todas las chicas que se impongan un sueño y peleen por él. Bajar de peso, estudiar o hacer un deporte. Si yo pude, se puede. Luché hasta contra el hambre para entrenarme, varias veces no me alcanzó la plata para pagar la luz, pero logré este reconocimiento. Eso sí, estoy segura de que si fuera varón podría vivir en un country y tendría un avión privado, pero ser mujer no me hace espectacular ni cotizada en este deporte. Tengo una casa pequeña en un barrio muy humilde y allí armé mi gimnasio. Entreno ocho horas por día en tres tandas y un día tranquilo, corro 12 kilómetros”.

Además del deporte, La Locomotora dio charlas motivacionales y en redes sociales se hizo popular con videos que mezclan humor, mensajes motivacionales y esperanzadores.

Del ring a la política

Con la misma determinación que la llevó a la cima del boxeo, la Locomotora decidió incursionar en la política. En 2021 fue candidata a diputada nacional por el partido Unite por la Libertad y la Dignidad, cuyo dueño es José Bonacci, padre de Rocío, actual diputada por Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA). Aunque no resultó electa, obtuvo unos 70 mil votos en su primera experiencia electoral.

No se rindió y en 2023, se acercó al PRO, respaldó activamente la candidatura de Patricia Bullrich a la presidencial y se incorporó a "La Fuerza del Cambio". Incluso protagonizó un spot viral donde le enseñaba movimientos de boxeo a la actual ministra de Seguridad.

En 2024 fue incorporada oficialmente al plantel de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos., para liderar el programa “Cuidar el Juego”, orientado a prevenir la violencia en el deporte juvenil e infantil. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron que “la vieron capacitada para esta tarea, debido a que ya conocen su trabajo con jóvenes para que se inclinen a los deportes y dejen las calles”. Además, señalaron que cuenta con el aval de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y líderes deportivos que apoyarán su gestión.

Este 2025, Oliveras volvió a candidatearse, esta vez como convencional constituyente por el Frente de la Esperanza, un espacio que apuesta por figuras populares y outsiders para renovar el vínculo con la ciudadanía.

La Locomotora y su cruce con Amalia Granata

Ahora bien, en el último tiempo, su presencia generó polémica. La diputada provincial y convencional constituyente Amalia Granata denunció a Oliveras ante el Tribunal Electoral, cuestionando que no cumple con los requisitos de residencia para ocupar el cargo. Según Granata, Oliveras nació en Jujuy, vive en Córdoba y recién se habría radicado en Santo Tomé en febrero de 2025, por lo que ni siquiera figuró en el padrón electoral en los comicios.

La denuncia, presentada junto al candidato rosarino Eugenio Malaponte, apunta a que se anule la lista completa del Frente de la Esperanza. . Los tres votos del bloque de Oliveras se presumen claves para el oficialismo de Unidos.

Granata fue tajante: “No se puede reformar una Constitución con personas que no conocen la provincia”. Lo curioso es que a la propia Granata le endilgan que no vive en Santa Fe de manera permanente sino en Buenos Aires, por más que cumpla los requisitos de residencia. Según transcendió, vive en el San Carlos Country Club, sobre Panamericana, desde antes de ser electa en la provincia.

