Internaron a Locomotora Oliveras en la previa al inicio de la Convención Reformadora

La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe comenzó con una ausencia notoria y preocupante. Alejandra "Locomotora" Oliveras no pudo participar este lunes del acto de apertura porque fue internada en la capital provincial debido a un problema de salud.

Las autoridades del nosocomio confirmaron que la convencional reformadora contaba con monitoreo permanente para definir el diagnóstico. Dada la situación, prefirieron esperar los resultados de los últimos exámenes para dar a conocer el primer parte oficial.

El hijo menor de Locomotora, Alexis Oliveras, se encargó de acompañar a su madre luego del traslado en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Su hermano mayor estaba en Buenos Aires y emprendió el viaje hacia Santa Fe cuando recibió aviso de la situación.

La ausencia de la excampeona mundial de boxeo le puso un freno de mano imprevisto al debate sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe. Dado que todavía no se acordó el reglamento, los diferentes partidos políticos empezaron a discutir cómo continuar con la designación de autoridades y el resto de las actividades programadas.

Aunque Oliveras no estuvo presente, el resto de los representantes del Frente de la Esperanza asistieron a la Legislatura para participar de un acto de apertura que aún no había empezado hacia las 11.15 de la mañana. El rosarino Ariel Sclafani y la nutricionista Caren Fruh cumplieron en tiempo y forma, pero resta saber quién reemplazará a Locomotora si no puede participar de la convención.