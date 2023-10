Cecilia Moreau tildó de "macho de vitrina" a Fernando Iglesias en la sesión de Diputados

"¿Qué pasa, Iglesias, qué pasa?, ¿Por qué no me decís de frente 'pelotuda', como me estás diciendo por lo bajo?", disparó la presidenta a la Cámara baja al diputados de Juntos por el Cambio