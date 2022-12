Speciale: "la selección nos moviliza cada 4 años, Central todos los días"

El exdirectivo apuntó que “para un dirigente o alguien que trabaja en política no hay nada más importante que la participación masiva en una elección, porque se le puede dar el respaldo a una gestión o la búsqueda de otro destino, pero siempre a través de las urnas. Es lo mejor que le puede pasar a un club que cuando llega el momento sea el socio quien apruebe o desapruebe la gestión”. Y agregó: “Fontanarrosa siempre decía que “la selección es mi tía, pero Central es mi madre”, por eso no tengo dudas de la respuesta del socio. Todos queremos festejar con Argentina, pero podemos hacer las cosas, para salir de esta trampa institucional en la que cayó Central poniendo las elecciones el mismo día de la final del mundo”.

Por último, Speciale advirtió: “El domingo 11 fue uno de los días que no hubo partido, ¿por qué no se pudo votar ese día? Pero ya está y acá no debe haber beneficios y perjuicios para nadie, lo que tiene que haber es un beneficio para Central, que se logra con el voto masivo de los socios. Si eso no sucede después no nos quejemos”.