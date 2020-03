"Sólo bajamos información del protocolo oficial"

El doctor Hernán Giuria destacó tres grandes ejes en los cuales se está trabajando en Rosario Central en relación a las prevenciones sobre el coronavirus, pero hizo hincapié en una: el apego a los "protocolos oficiales", de los distintos ministerios y secretarías de salud. Esas indicaciones, que según el médico del plantel canalla "cambian día a día", son las que les bajan a los jugadores, aunque también el tema, a través de charlas informativas, se hará extensivo al cuerpo técnico e incluso dirigentes.

"Desde que apareció el tema del coronavirus mandamos permanentemente información al chat que tenemos con todo el plantel", destacó Giuria en diálogo con Ovación, luego de que se conociera la noticia sobre la suspensión de varias disciplinas deportivas por disposición de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

"Lo fundamental en nuestro caso es que bajamos información exclusivamente oficial, que es la que me baja el director médico del sanatorio (Mapaci), que está en el tema de infectología. Nos regimos sólo por los partes oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, a través de Ginés González García, del Ministerio de Salud de la Provincia con Carlos Parola, y de la Secretaría de Salud Pública con Leonardo Caruana. Seguimos solamente los partes que sacan los tres ministerios a través de sus protocolos. No leemos otra cosa que no sea de esos tres protocolos y eso es lo que les voy volcando a los jugadores. Las medidas son las que en su gran mayoría ya conoce todo el mundo", dijo. ¿De qué se trata esa información? "Básicamente de métodos didácticos sobre algunos cuidados, sobre todo de cómo lavarse las manos".

Además indicó que para hoy "planificamos una reunión entre cuerpo técnico y dirigencia para ajustar detalles en el día a día. Elevé un correo electrónico con algunas recomendaciones sobre el tema higiene y seguridad. Por ejemplo el lavado con lavandina en los pisos en los que estamos todos. Cuestiones que tienen que ver con las recomendaciones que parten de los protocolos de los distintos ministerios. Se trata de ajustar y ponerlos en práctica, para así ver si las cosas se están haciendo bien".

Y agregó: "El viernes (mañana) habrá otra en el estadio, donde con el director médico de mi sanatorio (Tomás Diez) haremos una charla para el plantel y cuerpo técnico sobre las últimas novedades. Y esto lo hacemos porque los protocolos y los comunicados van cambiando hora a hora".

En esto, apuntan a que los chicos "se saquen todas las dudas", aunque destacó que "todos se interesan, sin que ello implique ningún estado de pánico".