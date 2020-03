Recambios al por mayor y ascenso en el promedio

Diego Cocca trazó una balance desde lo hecho hasta el momento. No cerró la Superliga como esperaba y tropezó en La Paternal el viernos por la noche, rival contra el que había iniciado su etapa en Central con una victoria hace casi un año. Y lo primero que mencionó fue el recambio intenso que se produjo en cuanto a nombres porque de la formación que presentó el año pasado en su debut sólo estuvieron dos nombres: Jeremías Ledesma y Fabián Rinaudo. “Iniciamos contra este equipo y de aquella vez sólo hay tres. Ledesma y Rinaudo (incluyó a Pereyra, que estaba en el banco), y Argentinos los que cambió fueron muy pocos. Pelear contra eso marca la diferencia. Es mérito de este cuerpo técnico y más de los jugadores”, declaró el entrenador para reflejar una realidad que tuvo en cuenta en su análisis de lo hecho desde su arribo. Por supuesto que en esto hay que resaltar que también llegaron refuerzos que él solicitó para dar batalla en el campeonato.

Sin dudas que el recambio que hubo en el canalla fue intenso. Muchos de aquellos futbolistas con los que contó en su presentación ante el bicho y con triunfo incluido emigraron. Algunos porque con el paso del tiempo y de los encuentros el entrenador los fue marginando y otros tantos porque la dirigencia los negoció en la imperiosa necesidad de conseguir dinero para afrontar los diversos compromisos económicos que tenía.

Más allá de que aún resta un trayecto para que Cocca consiga el objetivo de la salvación con la disputa de la Copa Superliga, la realidad indica que la misión estaría por cumplirse. Salvo una catástrofe en los encuentros que restan lo complicaría, algo impensado a esta altura.

Cocca tomó el mando de Central con un promedio de 1,219 y en la ubicación 18, pero transitó por diferentes estados. Hasta en un momento estuvo a punto de dejar el cargo y hasta se puso un límite cuando avisó tras la goleada que padeció su equipo ante Estudiantes que si no le ganaba a Godoy Cruz se iba de Arroyito. A partir de ese momento llegaron los buenos resultados, una levantada que le aseguró su continuidad y dejar a Central en el final del torneo en el 9º lugar y con un promedio de 1,253. Alejado de la zona de crisis.

La realidad indica que más allá del recambio que tuvo el canalla en cuanto a nombres y de los vaivenes que tuvo en el medio en cuanto a rendimiento, lo cierto es que la meta trazada está a punto de cumplirse. De lograr zafar del descenso, más aún teniendo en cuenta que sólo habría dos, en una determinación de la AFA vergonzosa, pero que a esta altura no sorprende en nada.

En el balance auriazul por lo hecho por Cocca da un saldo positivo y es por eso que la dirigencia piensa en renovarle el vínculo que concluye a mediados de año. Hasta hoy tanto la comisión directiva como el entrenador pretenden la continuidad. Y si no sucede nada raro en la Copa Superliga y los resultados en general son positivos no habría dudas de que Cocca permanecerá en la entidad con algunas condiciones que solicitaría. Claro que si los mismos no son del todo buenos entonces la permanencia se complicaría. Empero, hoy la idea es que Cocca se quede en Arroyito y ya tuvo algunas charlas como anticipó Ovación días atrás.