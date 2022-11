Quiénes son las tres árbitras que estarán en Qatar 2022

La árbitra japonesa Yoshimi Yamashita sabe que ser una de las tres mujeres elegidas para dirigir partidos en la Copa del Mundo —la primera vez que una mujer estará a cargo del escenario más grande del juego— no se trata simplemente de fútbol. Stephanie Frappart de Francia y Salima Mukansanga de Ruanda deben tener la misma opinión. Las tres están en un grupo de 36 árbitros listados para Qatar; el resto son todos hombres. La Fifa también nombró a tres árbitras asistentes de un grupo de 69: Neuza Back de Brasil, Karen Diaz Medina de México y Kathryn Nesbitt de Estados Unidos.

“Sería muy feliz si las mujeres pudieran desempeñar un papel activo en los deportes de esta manera, y si los deportes y especialmente el fútbol pudieran liderar esto”, dijo Yamashita en una entrevista con The Associated Press. “En Japón todavía queda mucho camino por recorrer en el mundo del fútbol (en cuanto a la participación de la mujer), por lo que sería genial que esto pudiera conectarse con la promoción de la participación femenina de diferentes maneras, no solo en el fútbol o en el deporte”.

Los tres arbitraron partidos masculinos, y su debut en la Copa del Mundo se producirá en un país del Medio Oriente donde el papel de las mujeres está estrictamente prescrito.

Frappart es la más conocida y ya trabajó partidos masculinos en las eliminatorias mundialistas y la Champions League. También manejó la final de la Copa Mundial Femenina de 2019 y arbitró la final de la Copa de Francia masculina de este año.

Yamashita arbitró en partidos de la liga masculina de Japón y también estuvo a cargo del equivalente asiático de la Liga de Campeones masculina. También fue árbitro en los Juegos Olímpicos de Tokio del año pasado.

A principios de este año, Mukansanga se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de la Copa Africana de Naciones, liderando un equipo de árbitros exclusivamente femenino.

“Como siempre, el criterio que hemos utilizado es 'la calidad ante todo' y los árbitros seleccionados representan el más alto nivel de arbitraje en todo el mundo”, dijo el presidente del comité de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, quien trabajó en la final de la Copa del Mundo de 2002. “De esta manera, enfatizamos claramente que es la calidad lo que cuenta para nosotros y no el género.

“Espero que en el futuro la selección de árbitros femeninos de élite para competiciones masculinas importantes se perciba como algo normal y ya no como algo sensacional”, agregó.

Yamashita dijo que la diferencia en el juego de hombres y mujeres era, por supuesto, la velocidad. Pero no simplemente que algunos hombres puedan correr más rápido.

“Es la velocidad, pero no solo la velocidad de los jugadores”, dijo a la AP. “No la velocidad de la pelota. Es solo la velocidad del juego. Significa que para mí tengo que tomar decisiones más rápidas, más velocidad”.

Luego está el estrés, el escenario más grande y la atención que seguramente generará en la Copa del Mundo.

“Por supuesto, creo que la presión es enorme”, dijo, y añadió: “Creo que tengo mucha responsabilidad. Pero estoy muy feliz de asumir este deber y presión, así que trato de tomarlo de manera positiva y trato de ser feliz”.

Aunque es probable que los tres estén a cargo de los juegos, no es un hecho. También podrían ser utilizados como “cuartos árbitros” al margen. Sin embargo, no se pueden utilizar como asistentes.

Como muchos árbitros, Yamashita dijo que su trabajo era mantenerse al margen y dejar que el juego brillara.

“Uno de los grandes objetivos como árbitro es resaltar el atractivo del fútbol”, dijo. “Hago lo mejor que puedo para eso, y haré lo que deba en ese momento hacia ese fin. Entonces, si necesito comunicarme con los jugadores, lo haré. Si necesito mostrar una tarjeta, mostraré una tarjeta. En lugar de controlar, estoy pensando en qué hacer para lograr el gran objetivo de resaltar el atractivo del fútbol”.

Yamashita realizó la mayor parte de la entrevista con AP en japonés, pero dijo que usaría inglés y "gestos faciales, gestos corporales" cuando se comunique con jugadores en Qatar.

“Por lo general, cuando doy una tarjeta, no digo nada”, dijo, cambiando al inglés. “Pero cuando doy una advertencia, simplemente les digo que no estoy contento. Entienden."