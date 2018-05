Una no sabe si reír o llorar. El manual que la AFA distribuyó ayer parece un chiste, atrasa. Dan ganas de decirles a todos, "quédense en casa, muchachos, no viajen a hacer papelones, dejen que la selección juegue sola y ustedes mírenlo por TV". Es que trataron de formar a la delegación de profesionales en el idioma y cultura rusa con un profesor de los pagos de Dostoyevski. Y acompañándose de bibliografía aconsejaron cómo levantarse "minas" rusas, pero encima en un lenguaje que parece escrito y destinado a hombres contemporáneos al autor de Crimen y Castigo. Si esto no le parece suficientemente ridículo u ofensivo por parte de AFA, que por lo visto no se enteró de las luchas que vienen encabezando las mujeres en el país en favor de derechos y contra la violencia de género, conozca el contenido completo del manual: un manojo de tips para un viajero ganador, con una cabeza del siglo pasado o para los que aún hoy replican las costumbres de sus bisabuelos. ¿Esta AFA es la renovación? No viajen, muchachos, quédense en casa.