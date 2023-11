Panchito González y May fueron de lo poco destacable en la derrota de Newell's

Lucas Hoyos 3,5 – Lo exigieron poco pero igual no logró transmitir seguridad desde atrás, sobre todo en las salidas. En el gol no tuvo nada que ver.

Augusto Schott 3 - Ingresó por Méndez y no pudo mostrar sus virtudes. Estuvo más atento a Arismendi que a proyectarse. Cuando Panchito levantaba la cabeza, nunca estaba a disposición.

Gustavo Velásquez 4 – El paraguayo volvió tras la suspensión por tarjetas y mejoró solo un poco en relación a algunas producciones anteriores. Tuvo cabezazos en ofensiva.

Ian Glavinovich 3 – Esta vez jugó de arranque, como segundo marcador central. Los nervios lo condicionaron y casi mete un gol en contra en el inicio del complemento.

Ángelo Martino 4– Con Schott muy contenido por derecha, tuvo la misión de trajinar su banda. Aunque esta vez no protagonizó jugadas importantes.

Iván Gómez 3.5– Este Newell’s se viene desinflando, está perdiendo presión y dinámica y el bajón de Gómez también explica ese proceso.

Juan Sforza 3 – Otra vez no pudo levantar su nivel. Sus vacilaciones y sus pases atrás en algún momento exasperaron al público local. El gol vino por el medio.

Cristian Ferreira 3 – Volvió a jugar desde el inicio y no pudo ser la usina de juego leprosa. Ausente sin aviso. Newells lo necesitaba y no apareció.

Panchito González 5 – Con sus ganas, sigue pisando firme entre titulares. Fue otra vez el único revulsivo que surgió dentro del equipo rojinegro. Gambeta, desbordes y remates al arco, sobre todo en el primer tiempo.

Guillermo May 5 – Ante las muy bajas producciones de Recalde, tuvo su oportunidad. Fue el único socio de fuste que tuvo Panchito. Mostró que puede seguir de titular.

Ramiro Sordo - – Tras la baja de Aguirre saltó al ruedo pero poco pudo mostrar ya que tuvo que salir por lesión en el comienzo del pleito.

Ingresaron

Balzi 3 . Entró por Sordo y se ubicó en el mismo lugar. No pudo comulgar en la misma sintonía que Panchito y May. De extremo no aportó nada positivo. Otra oportunidad dilapidada.

Recalde 3 -Entró por Ferreira y se ubicó cerca de May. No pudo generar ninguna acción seria de riesgo.

Méndez 3 . Ingresó por el inexpresivo Schott pero esta vez no pudo aportar su tracción por derecha para conseguir jugadas de ataque.

Pablo Pérez - Entró por Sforza, se paró en el medio pero no pudo conducir a Newell’s al gol que necesitaba.

Vangioni - Se situó en la última línea por izquierda y trató de usar su experiencia arrimarse al área rival y provocar faltas.

DT - Gabriel Heinze, 2.5: Tenía que aprovechar el cruce contra un equipo en zona de descenso y no lo hizo. Apostó por sorpresas (lo de volver a dejar afuera desde el arranque a Méndez no se entiende) y no le funcionó. Restan dos fechas y la lepra sigue en preocupante pendiente. Esa crisis ya alcanzó a su figura de referente. La reprobación de la gente fue contundente.