Newell's quiere ser el mejor de todos los primeros

Tiene dos caras

Newell’s arriba a este choque con una llamativa irregularidad en el flanco interno que contrasta con su producción en la Sudamericana. Marcha en el puesto 11º, con 29 puntos, y le está costando mucho sumar y acercarse a la zona de clasificación a las copas. En su último compromiso protagonizó una pálida igualdad 1-1 ante Huracán, en el Palacio Ducó, por la 21ª fecha de la liga.

En el enfrentamiento anterior ante Audax, el conjunto leproso consiguió una agónica victoria 1-0, con gol de Brian Aguirre en la expiración del pleito, en el Estadio El Teniente, de Rancagua. Con ese grito comenzó su camino en esta edición de la Sudamericana.

Por su parte, Audax se ubica décimo en la primera división chilena, con 19 unidades. Viene se superar 2-1 a Deportes Rengo por Copa Chile, y es una de las sorpresas en la Sudamericana ya que consiguió la clasificación en el grupo de Newell’s, dejando afuera a Santos, uno de los históricos de las competiciones internacionales en esta parte del continente.

Sin Ditta, Pittón ni Mosquera

Para esta ocasión, el entrenador Gabriel Heinze no podrá disponer de tres defensores. El zaguero central Willer Ditta ya fue vendido al Cruz Azul mexicano, el lateral izquierdo Bruno Pittón no podrá actuar por haber llegado al límite de tarjetas amarillas en esta competencia, y el marcador de punta derecho Jherson Mosquera no fue concentrado por Heinze (no hubo explicaciones pero podía estar relacionado a las bajas actuaciones y al tonto penal que cometió ante Huracán).

Por Ditta, seguramente ingresará Guillermo Ortiz, que fue la variante más utilizada por el Gringo en los últimos cotejos. Por su parte, la banda izquierda de la última línea sería ocupada por Ángelo Martino. Y por Mosquera entraría el uruguayo Armando Méndez.

Todo esto transita lejos de las confirmaciones ya que Heinze nunca efectúa anuncios ni ratificaciones nominales en la previa de un cotejo.

En relación a Ditta, quien fue transferido a la máquina cementera por una suma que supera los 4 millones de dólares (la lepra tiene el 80 por ciento), el presidente rojinegro Ignacio Astore confirmó que el marcador central tendrá una sanción antes de viajar a México por su actitud de no querer jugar ante Huracán, en el último partido por la liga local.

Probables formaciones

Newell's:

Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortiz y Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Ramiro Sordo, Jorge Recalde y Brian Aguirre.

DT: Gabriel Heinze

Audax

Tomás Ahumada; Oliver Rojas, Carlos Labrín, Sebastián Pereira y Roberto Cereceda; Fernando Juárez, Marcelo Díaz, Gabriel Hachen y Gonzalo Ríos; Gonzalo Sosa y Luis Riveros.

DT: Luca Marcogiuseppe

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Hora: 19

TV: ESPN 2