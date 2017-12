Fin del ciclo Tolosa en Temperley

Sorpresivamente, Temperley decidió prescindir de los servicios del entrenador Germán Tolosa, de buena campaña en el certamen local y en la Liga Provincial.

"La decisión me tomó por sorpresa, pero los dirigentes argumentaron que había jugadores del plantel que no estaban a gusto con mi conducción y con algunos refuerzos, por lo que tomaron la decisión de mi corte", contó Tolosa. "No tengo ningún rencor, son decisiones. Así como en su momento me fueron a buscar, hoy me cortan. Está claro que el problema no fue deportivo. Lo que también está claro es que dentro del ambiente a muchos les faltan códigos, hombría y sinceridad", cerró.

Julián Matteini sería uno de los jugadores que no continuaría en el Negro y suena Nicolás Botti como DT.