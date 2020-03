El peso de la derrota hace olvidar cualquier dato significativo, pero que Marco Ruben haya vuelto a convertir merece un párrafo aparte. Porque ese gol, el cuarto desde su vuelta a Arroyito, fue tras aquella tripleta que le marcó a Arsenal. ¿Qué podría significar esto? Que al delantero se le abrió el arco. Es más, en los primeros cinco partidos no había podido gritar y ahora lo hizo en dos de manera consecutiva. “Estoy más cómodo, me siento bien y estoy ganando confianza. Estoy empezando a hacer goles que es lo más importante”, destacó el atacante, quien además advirtió que “físicamente siempre me sentí bien porque hice una gran pretemporada, más allá de que fue corta. Sin dudas que con el correr del los partidos me voy sintiendo cada vez mejor”. Y si bien lo más importante suele ser el gol, la forma en la que se está moviendo y resolviendo algunas cuestiones puntuales del juego lo ponen en un momento de mayor expectativa. “Me estoy acostumbrando al contacto del fútbol argentino que en Brasil es prácticamente nulo”.