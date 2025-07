El emotivo mensaje de Messi a Di María tras su regreso a Rosario Central

La vuelta de Ángel Di María a Rosario Central sigue despertando emociones no solo entre los hinchas canallas, sino también en sus compañeros de la selección argentina. Uno de los más cercanos, Lionel Messi , no tardó en enviarle un mensaje cargado de afecto tras conocerse la noticia.

“Leo me escribió hace poco, dejó pasar un tiempo, me felicitó y me deseó lo mejor. Me dijo que estaba feliz de que pude cumplir el sueño. Hablamos mucho y él sabía que mi sueño era familiar, estaba muy contento por eso”, reveló Fideo.