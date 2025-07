Juan Manuel Llop apuntó contra Lisandro Martínez: "No quiso quedarse a pelearla" El extécnico de Newell's opinó que "Argentina está muy conflictuada para que venga Messi" y no está de acuerdo con el nombre de la tribuna. "Me hubiese gustado Gringo Scoponi", expresó 4 de julio 2025 · 08:47hs

Juan Manuel Llop estuvo al frente de Newell's en la temporada 2017/18.

Juan Manuel Llop no se quedó callado y salió a hablar de los polémicos dichos de Lisandro Martínez, quien volvió a hablar sobre su salida de Newell's y apuntó contra su entrenador en la Lepra. El defensor lo acusó de no tenerlo en cuenta ya que no le gustaba su forma de jugar al fútbol y el Chocho no dudó en responderle. "No tuvo las bolas para pelearla", tiró Llop, quien también opinó sobre Lionel Messi y el nombre de la nueva tribuna.

En una entrevista, el técnico que actualmente se encuentra en Ecuador, afirmó que Licha fue quien no quiso quedarse en la entidad para pelear por un lugar en el equipo. “No se animó a pelearla. No tuvo las bolas para pelearla, nada más. En ese momento se querían ir todos, nadie se quería quedar. Los compañeros le dijeron que se quede, le dije que estaba la posibilidad de pelearla como lateral, pero él tomó la decisión de irse a Defensa y Justicia y terminó jugando de lateral”, afirmó Llop, quien dejó en claro que lo tenía en cuenta no como central sino para jugar por un costado.

“Como tantos otros chicos, él se quería ir. Ese es el Newell’s que yo tuve. No es que no lo dejé, él no quiso quedarse. Yo no tenía ningún inconveniente en que se quedara a lucharla como yo me quedé”, insistió el exvolante campeón con Newell's sobre Martínez, quien había dicho que "quería que la revoleé, cero fútbol”.

Más adelante, sentenció: “A lo mejor, si se quedaba terminaba jugando. Con el diario del lunes todo es más fácil. Nosotros lo teníamos bien conceptuado, pero ese era el complejo momento que vivía Newell’s, con un órgano fiduciario que manejaban los jueces, todo muy raro…”. ¿Messi a Newell's? El Chocho Llop también opinó del futuro de Lionel Messi, quien debe definir su futuro futbolístico en la antesala al próximo Mundial. Sobre si existiría alguna chance de que decida hacerlo en el Parque, el exvolante afirmó: "Argentina está muy conflictuada como para que Messi llege a Rosario". A la vez, dejó en claro que no estaba de acuerdo con haberle puesto el nombre de Messi a la nueva tribuna. "A mí me hubiese gustado el Gringo Scoponi, ganó cuatro veces el título con el club y siempre la rompió", opinó.