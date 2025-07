Consumía sustancias, lo rescató la escuela y terminó quinto año como abanderado

"Cuando arranqué primer año, a la salida de la escuela me vieron fumando marihuana. Desde ese momento pasé a ser como una mala influencia en lo que era el ámbito escolar, muchos directivos no me querían en la institución, era como un problema a sacarse de encima rápido. Sin embargo, yo era muy bueno en el estudio. Si bien no era el más aplicado o el más tranquilo, estudiaba y pasaba todas las materias", le comenta a La Capital.

"Si bien seguía siendo una mala influencia para algunos, gracias a rapear contra este mal que afecta a muchos pibes y pibas logré cambiar un poco esa imagen y demostrar que también quería terminar mis estudios", recuerda Elías.

Transformación

Su progresión fue en ascenso a lo largo de la secundaria en el Instituto Zona Oeste. El adolescente participaba en casi todos los actos y en quinto fue abanderado. "El único año que me llevé materias fueron tres en tercer año y las saqué todas en diciembre sin problemas. Después, nunca más me llevé materias a rendir", dice con orgullo.

Tenía buenas notas, pero en cuarto año volvió a la escuela con rastas (cabello enredado y tejido) y se le complicó la reinscripción, porque había resistencia de las autoridades. "Pero bueno, el director confió en mí", subraya.

Elías ya no es un adolescente, sino un hombre de 25 años que trabaja en un comercio y tiene una bebé recién nacida. Logró formar una familia.

"El mensaje que dejó mi propia historia es que no siempre hay que sacarse el problema de encima. Hay que confiar en los pibes que quieren salir adelante dejando de lado apologías, prejuicios, condenas sociales y demás. Siempre voy a agradecer al Instituto Zona Oeste y a las personas que vieron futuro en mí. Hoy, gracias a ellos, soy la persona que soy", recalca.

Mirada atenta para la inclusión

Álvarez fue director del Instituto durante décadas hasta que se jubiló en 2020. Hoy dirige la ONG "Si nos reímos, nos reímos todos", dedicada a fomentar en la ciudadanía una convivencia pacífica y prevenir situaciones de vulneración de derechos.

"La historia de Elías es como la de muchos chicos que consumen, pero lamentablemente en la mayoría de las instituciones son estigmatizados, etiquetados, discriminados y si se los pueden sacar de encima, lo hacen. Con Elías, por suerte, pudimos contenerlo, sostenerlo. En primer año, él fue sorprendido fumando marihuana a la vuelta del colegio y bueno, muchos de los preceptores y de los profesores querían que no siguiera en la escuela. Fue determinante una conversación que tuve con el papá, quien era adicto y estaba tratando de salir de eso, y me pidió por favor, casi llorando recuerdo, que lo tuviera a Elías en la escuela porque era la única posibilidad de que él saliera de eso. Así que hicimos todo el esfuerzo junto con un grupo de docentes y de preceptores, lo pudimos sostener y fue un final muy feliz", cuenta el ex director con lujo de detalles.

Según su relato, la contención escolar hizo que el alumno fuese cambiando, mejorando en el estudio. "Era muy inteligente, muy capaz. Me acuerdo una actuación que hizo de Belgrano en el acto del 20 de junio que fue increíble. Me parece verlo envuelto en la bandera argentina, y bueno, ahí fue cuando dije 'valió la pena', por supuesto. Y hoy es papá y me hace muy feliz, empezó a estudiar profesorado de Historia, dejó por cuestiones familiares y económicas, pero va a retomar, me dijo, me lo prometió y yo voy a asegurarme que así sea", señaló.

Descubrimiento

Recordando todo ese periodo escolar que se extendió desde 2013 a 2017, el titular de la ONG destacó cómo un pibe tiene un montón de cosas para dar, sólo hay que darle una oportunidad. "Cuando lo invité a sumarse a rapear en contra del bullying y a favor de la convivencia, me sorprendió el ingenio que tenía para hacer lo que se llama freestyle, que es rap improvisado, y el carisma y la llegada con los pibes, un pibe divino que quiero mucho, que realmente aprecio y valoro y me enorgullece verlo hoy como está", cerró Alvarez.